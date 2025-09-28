Новости аналитики

Исследование: за год в Татарстане снизились цены на подержанные автомобили

08:31, 28.09.2025

Наибольшее падение цен показатели марки Ford (-6,4%), Lada (-5,5%) и Renault (-4,9%)

Фото: Максим Платонов

Этим летом стоимость некоторых моделей автомобилей с пробегом в Татарстане упала минимум на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».

Наибольшее падение цен показали машины следующих марок:

  • Ford (-6,4%);
  • Lada (-5,5%);
  • Renault (-4,9%);
  • Mitsubishi (-4,2%);
  • Chevrolet (-3,3%).
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается моделей, заметнее всего снизилась цена на Mercedes-Benz E-класса (-14,9%), Lada Priora (-11,8%), Lada Kalina (-9,9%), Toyota Corolla (-7,2%) и Renault Duster (-6,6%).

Отмечается, что за год машины семи марок подешевели более чем на 6%. Это Renault (-13,3%), Mitsubishi (-12,6%), Chevrolet (-9,8%), Ford (-8,6%) и Nissan (-6,5%). Есть модели, которые стали доступнее более чем на 12%: Toyota Corolla (-18,2%), LADA Kalina (-15,5%), Renault Kaptur (-14,3%), LADA Largus (-13,8%) и Renault Duster (-12,9%).

Напомним, средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила 890 950 рублей, что на 2%, чем год назад. Наибольшее падение было зафиксировано у автомобилей Chevrolet (-10,9%), Renault (-5,7%), Mazda (-4,4%), Hyundai (-4%) и Kia (-0,6%).

Галия Гарифуллина

