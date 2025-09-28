Исследование: за год в Татарстане снизились цены на подержанные автомобили
Наибольшее падение цен показатели марки Ford (-6,4%), Lada (-5,5%) и Renault (-4,9%)
Этим летом стоимость некоторых моделей автомобилей с пробегом в Татарстане упала минимум на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».
Наибольшее падение цен показали машины следующих марок:
- Ford (-6,4%);
- Lada (-5,5%);
- Renault (-4,9%);
- Mitsubishi (-4,2%);
- Chevrolet (-3,3%).
Что касается моделей, заметнее всего снизилась цена на Mercedes-Benz E-класса (-14,9%), Lada Priora (-11,8%), Lada Kalina (-9,9%), Toyota Corolla (-7,2%) и Renault Duster (-6,6%).
Отмечается, что за год машины семи марок подешевели более чем на 6%. Это Renault (-13,3%), Mitsubishi (-12,6%), Chevrolet (-9,8%), Ford (-8,6%) и Nissan (-6,5%). Есть модели, которые стали доступнее более чем на 12%: Toyota Corolla (-18,2%), LADA Kalina (-15,5%), Renault Kaptur (-14,3%), LADA Largus (-13,8%) и Renault Duster (-12,9%).
Напомним, средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила 890 950 рублей, что на 2%, чем год назад. Наибольшее падение было зафиксировано у автомобилей Chevrolet (-10,9%), Renault (-5,7%), Mazda (-4,4%), Hyundai (-4%) и Kia (-0,6%).
