Исследование: назвали себя счастливыми 78% казанцев

Каждый пятый опрошенный — 27% — заявил, что абсолютно счастлив прямо сейчас

Фото: Динар Фатыхов

В той или иной степени счастливыми считают себя 78% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Каждый пятый опрошенный — 27% — признался, что абсолютно счастлив прямо сейчас. Скорее счастливыми себя назвали 51% горожан. Несчастными себя чувствуют 22% казанцев, при этом однозначно об этом заявили лишь 5% из них.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наиболее жизнерадостными оказались респонденты в возрасте от 35 до 45 лет — доля абсолютно счастливых среди них достигла 34%. Оказывает влияние на уровень счастья и размер заработной платы: 33% казанцев с доходом от 100 тыс. рублей в месяц назвали себя абсолютно счастливыми. Среди тех, кто зарабатывает меньше, такой ответ дали лишь 22%.



Напомним, согласно результатам другого исследования, жителям Казани для ощущения счастья в среднем необходимо 235 тыс. рублей в месяц. Интересно, что запросы у женщин скромнее, чем у мужчин.



Галия Гарифуллина