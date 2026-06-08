Росреестр: интерес россиян к недвижимости в Татарстане упал почти на 17%
Изменилась и структура городов и районов, где предпочитают приобретать недвижимость жители других регионов
С января по июнь интерес россиян к недвижимости в Татарстане упал почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.
— Если годом ранее в среднем в месяц к нам поступало из других регионов более 300 обращений, то в этом году — порядка 260 обращений, — рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.
По ее словам, видоизменилась структура городов и районов, где предпочитают приобретать недвижимость жители других регионов. Так, годом ранее в эту пятерку, наряду с Казанью, Набережными Челнами и Высокогорским районом, также входили Нижнекамск и Бугульминский район. В этом году — Зеленодольский и Бавлинский районы.
Чаще всего интерес проявляли жители Башкортостана (165 обращений) и Москвы (138). Также активными были представители Московской области (107), Удмуртской Республики (69) и Самарской области (59).
Напомним, в Татарстане таунхаусы подорожали на 9,3% с начала года. Девелоперы сочли, что возведение подобного жилья не оправдывает связанных с этим трудностей.
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