Росреестр: интерес россиян к недвижимости в Татарстане упал почти на 17%

Изменилась и структура городов и районов, где предпочитают приобретать недвижимость жители других регионов

Фото: Динар Фатыхов

С января по июнь интерес россиян к недвижимости в Татарстане упал почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

— Если годом ранее в среднем в месяц к нам поступало из других регионов более 300 обращений, то в этом году — порядка 260 обращений, — рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.



По ее словам, видоизменилась структура городов и районов, где предпочитают приобретать недвижимость жители других регионов. Так, годом ранее в эту пятерку, наряду с Казанью, Набережными Челнами и Высокогорским районом, также входили Нижнекамск и Бугульминский район. В этом году — Зеленодольский и Бавлинский районы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Чаще всего интерес проявляли жители Башкортостана (165 обращений) и Москвы (138). Также активными были представители Московской области (107), Удмуртской Республики (69) и Самарской области (59).

Напомним, в Татарстане таунхаусы подорожали на 9,3% с начала года. Девелоперы сочли, что возведение подобного жилья не оправдывает связанных с этим трудностей.

Галия Гарифуллина