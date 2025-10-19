Аналитики назвали наиболее популярные марки праворульных авто в Татарстане

Наибольший интерес татарстанцы проявляют к моделям Toyota

Фото: Максим Платонов

В Татарстане доля машин с правым рулем на авторынке составила 1,6%. Такие данные озвучили аналитики «Авито Авто».

По их словам, чаще всего такие автомобили встречаются среди моделей Honda (21,3% от всех предложений автомобилей данной марки), Toyota (11,3%) и Nissan (8,8%). Наибольший интерес татарстанцы проявляют к моделям Toyota — 29,2%. Меньше энтузиазма у покупателей вызывает Nissan (15%). Реже всего автомобилисты обращаются к Honda (12,9%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Праворульные автомобили занимают свою нишу на российском рынке и востребованы у аудитории, в том числе благодаря доступной цене. При этом они могут иметь богатую историю и изначально эксплуатироваться в других странах, что повышает важность тщательной проверки при их выборе и покупке. Узнать о реальном прошлом автомобиля можно в отчетах «Автотеки», где есть в том числе данные с зарубежных аукционов, что актуально при подборе праворульного авто, — считает директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Галия Гарифуллина