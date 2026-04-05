Исследование: ежегодно отмечает Пасху каждый второй казанец

Более трети горожан — 37% — в праздник играют в «битки» яйцами

Ежегодно празднуют Пасху 56% казанцев, периодически — 14%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

Что касается других пасхальных традиций, более трети горожан — 37% — играют в «битки» яйцами. Никогда не оставляют эту забаву 27% казанцев, причем чаще зумеры — 47%.

Куличи чаще всего выбирают классические, с изюмом, глазурью и посыпкой — 81%. Также казанцы любят творожные куличи (42%) или куличи с добавками, такими как цукаты, сухофрукты, орехи или шоколад (27%). Оригинальные куличи, например с дубайским шоколадом, предпочитают 10% респондентов, чаще молодежь 18—24 лет. Диетические куличи без сахара и без глютена востребованы у 6% опрошенных, причем у мужчин они популярнее, чем у женщин.

Напомним, в Татарстане за период с 16 по 23 марта яйца подорожали на 3,3%, до 93 рублей за «десяток». При этом цены на 1 кг сахара, сметаны и 1 литр молока (пастеризованное 2,5—3,2% жирности) выросли менее чем на 1,5%.



Галия Гарифуллина