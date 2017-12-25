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ОАО Обувная фабрика СПАРТАК

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Фабрика была основана в 1916 году в Казани частными фабрикантами, и получила название «Поляр». В 1920 году фабрика была национализирована и и передана в ведение Таткожа (далее — Таткожтрест). В 1922 году фабрика была переименована по предложению рабочих в «Спартак». С 2003 года предприятие использует название ОАО «Обувная фабрика Спартак». На сегодняшний момент предприятие считается одним из крупнейших производителей обуви в России.

Руководитель — Шрайнер Юрий Авритович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Спартаковская, 2
  • Телефон: (843) 264-53-31
  • Email: spartak@spartak-shoes.ru
  • Сайт: www.spartak-shoes.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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