ОАО Обувная фабрика СПАРТАК
Общая информация
Фабрика была основана в 1916 году в Казани частными фабрикантами, и получила название «Поляр». В 1920 году фабрика была национализирована и и передана в ведение Таткожа (далее — Таткожтрест). В 1922 году фабрика была переименована по предложению рабочих в «Спартак». С 2003 года предприятие использует название ОАО «Обувная фабрика Спартак». На сегодняшний момент предприятие считается одним из крупнейших производителей обуви в России.
Руководитель — Шрайнер Юрий Авритович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Спартаковская, 2
- Телефон: (843) 264-53-31
- Email: spartak@spartak-shoes.ru
- Сайт: www.spartak-shoes.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017