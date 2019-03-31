Поволжская неделя: ревизоры СПЧ в Сибае, Никитин о ВСМ до Нижнего и голодающие хазраты Пензы

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе Башкирия отметилась в федеральных СМИ благодаря видео с персоналом Салаватского роддома, который посмеялся над отчетом о средних зарплатах в медучреждении. Тем временем ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о намерении баллотироваться на пост главы региона в пятый раз, его кировский коллега Игорь Васильев поделился полномочиями с председателем областного правительства, а имамы пензенской Соборной мечети объявили голодовку. Кроме того, «Реальное время» подготовило на неделе рейтинг банков ПФО и проанализировало трансграничные переводы из субъектов округа.

Башкортостан

На прошедшей неделе громким событием для Башкортостана стал приезд членов Совета по правам человека при президенте РФ. Одна из общественниц Наталья Евдокимова посетила перинатальный центр в Салавате. В Сеть попало видео, на котором сотрудники роддома смеются над словами директора о зарплатах под 60 тысяч рублей. Оно мгновенно разлетелось по федеральным СМИ. Позже Евдокимова рассказала, что на деле врачи и медсестры получают от 10 до 30 тысяч. Скандал с зарплатами высветил проблему передачи единственного роддома в городе в частные руки. Схема превращения больницы в бизнес-предприятие на бумаге выглядела намного лучше, чем оказалось на практике. В итоге власти республики решили разорвать концессионное соглашение с оператором центра. Евдокимова пообещала, что после возвращения роддома в госсобственность врачи действительно смогут получать вдвое больше, чем сейчас.

Члены СПЧ также посетили многострадальный Сибай. При этом 26 марта был завершен процесс подтопления карьера, из которого поднимался смог. Врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитался о выполнении своих обещаний, которые он давал ранее. Однако местные активисты до сих пор опасаются, что отравляющий газ начнет вновь подниматься со дна чаши карьера. К тому же при осмотре обнаружились новые очаги выделения диоксида серы.

На этой же неделе Хабиров провел очередные перестановки среди своих подчиненных. Глава ЦИК республики Хайдар Валеев покинул свой пост, возглавив управление главы Башкирии по вопросам госслужбы и кадровой политике. Кроме того, Хабиров назначил еще ряд чиновников. Отдельно можно отметить назначение советником по вопросам культуры оперного певца Аскара Абдразакова, побывавшего министром культуры при Рустэме Хамитове.

Омичи не пропустили талисман «Салавата Юлаева» на матчи серии в Балашихе. Фото: Twitter



Тем временем в «Единой России» определились с теми, кто поборется с Хабировым на праймериз. Кроме врио главы Башкирии в кандидаты на губернаторские выборы заявились депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Уфимский «Салават Юлаев» провел первую встречу в финальной серии конференции Восток. Матч в овертайме выиграл омский «Авангард». Омичи не пропустили талисман «Салавата Юлаева» на матчи серии в Балашихе.

Удмуртия

Сразу несколькими законодательными инициативами отметился Госсовет Удмуртии. Например, депутаты вернулись к работе над установлением «тихого часа» в республике. Кроме того, они запретили курение на остановках и в парках. Также республиканский парламент принял изменения в бюджет УР, согласно которым и доходы, и расходы увеличены на 4,2 млрд рублей.

В Ижевске задержали бывшего начальника УМВД города. Он подозревается в причастности к организации сети подпольных казино. Назначен новый глава ГИБДД республики, им стал Руслан Набиев.

Власти республики намерены взять в безвозмездное пользование главный корпус ижевского оружейного завода. Концепция использования исторического здания уже подготовлена, в нем планируется разместить многофункциональный культурно-досуговый кластер и инновационно-образовательный центр.

На круглом столе, посвященном дизайн-коду Ижевска, предприниматели пожаловались на неоправданные убытки. Они попросили отложить введение штрафов за несоответствие предписаниям городских властей.

На круглом столе, посвященном дизайн-коду Ижевска, предприниматели пожаловались на неоправданные убытки. Фото Михаила Красильникова

В регионе протестируют систему дифференцированного тарифа за вывоз мусора. Регоператор будет собирать плату за «сухие» и «мокрые» отходы. Предполагается взимать деньги только за неперерабатываемый мусор.

Гордума Ижевска внесла изменения в бюджет столицы УР. В марте поступил первый транш от продажи «Ижевских электросетей» (ИЭС). Общая сумма изменений составляет 1,37 млрд рублей.

Нижегородская область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал интервью «Реальному времени». В нем глава региона рассказал о своем отношении к идее деления страны на макрорегионы и об инвестиционном потенциале вверенной ему области. Также Никитин назвал очень важным проект строительства ВСМ Москва — Казань, первый этап которого должен быть протянут до Нижнего.

«По предварительным оценкам, возможное увеличение турпотока в Нижегородскую область составит не менее 10 процентов», — отметил губернатор.

Также на прошедшей неделе прокуратура Нижегородской области обнаружила нарушения в региональном управлении ФАС. В надзорном ведомстве считают, что декларации о доходах ряда сотрудников поданы неверно. Ряд экспертов полагает, что конфликт связан с проверками поставок питания в школы и детсады, произведенными антимонопольщиками.

Нижегородский райсуд на полгода продлил арест экс-депутата гордумы Николая Ингликова. Бывший глава муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода обвиняется в получении взятки и превышении полномочий.

По итогам 2018 года Самарская область получила больше всего денег из-за рубежа среди регионов ПФО — $222 млн. Фото: moneybrain.ru



Самарская область

Бывшего предправления и акционера АО «АктивКапитал банк» Григория Оганесяна банкротят за долг в 132 млн рублей. Эксперты считают, что иск мог быть подан с целью опередить Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое также имеет финансовые претензии к банкиру.

По итогам 2018 года физлица Самарской области получили больше всего денег из-за рубежа среди регионов ПФО — $222 млн. Регион также находится в лидерах по выводу денег за рубеж — $236 млн.

Также «Реальное время» составило рейтинг банков ПФО. «Русфинанс Банк» из Самарской области почти обнулил свою январскую чистую прибыль (377,85 млн рублей). К 1 марта она составила всего (722 тысячи рублей). В результате банк рухнул с 3 места рейтинга на 44-е.

Глава департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев ушел в отставку, написав заявление «по собственному». Чиновник возглавлял департамент 10 лет и ушел вскоре после присоединения структуры к министерству культуры региона.

Александр Андриянов ушел с поста главы департамента экономического развития, инвестиций и торговли мэрии Самары. Его отставка может быть связана с недавним скандалом, когда жительница города установила гроб с телом покойного мужа напротив мэрии.

Тем временем Следственный комитет по Самарской области не стал возбуждать уголовное дело по этому случаю. В ведомстве не усмотрели состава преступления в акции.

Оренбургская область

Оренбургская область стала лидером среди субъектов ПФО по размерам зарплат региональных чиновников. Средний заработок госслужащих Оренбуржья, по данным Росстата, составляет 60 тысяч рублей. Далее идут Нижегородская область (58 тыс. руб.), Самарская область (57 тыс. руб.), Башкирия (57 тыс. руб.) и Татарстан (55 тыс. руб.).

Глава Минсельхоза Оренбуржья Михаил Маслов, которого обвиняют в мошенничестве, официально подал в отставку.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что в 2021 году намерен снова баллотироваться на пост главы региона. Фото: kremlin.ru



Ульяновская область

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что в 2021 году намерен снова баллотироваться на пост главы региона. Его администрация убеждена, что глава региона имеет право в пятый раз идти на выборы, поскольку закон, ограничивающий количество сроков, принят только в 2016-м.

Кировская область

Депутаты кировского законодательного собрания утвердили новую структуру органов исполнительной власти региона. Теперь здесь разделены полномочия губернатора Игоря Васильева и председателя правительства — в этой должности утвержден Александр Чурин. Также введена должность вице-губернатора — им стал Андрей Плитко.

Пензенская область

В Пензе неожиданно разгорелся конфликт в местной мусульманской общине. Имамы Соборной мечети города объявили голодовку. Таким образом священнослужители выразили протест против вывода местной махалли из состава Совета муфтиев России (глава Равиль Гайнутдин) и вхождения ее в ЦДУМ России (председатель Талгат Таджуддин).

Пензенская область вошла в число регионов, которые премьер-министр РФ Дмитрий Медведев причислил к субъектам с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Среди них также были названы Мордовия, Марий Эл и Саратовская область.