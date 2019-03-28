В Удмуртии подготовили концепцию использования корпуса оружейного завода в Ижевске

Власти Удмуртии подготовили концепцию использования главного корпуса оружейного завода в Ижевске.

Как рассказал глава региона Александр Бречалов, следующим этапом станет обсуждение концепции с потенциальными партнерами и операторами и разработка архитектурной концепции объекта.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии пояснили, что разработали дорожную карту, согласно которой в корпусе оружейного завода разместится многофункциональный культурно-досуговый кластер и инновационно-образовательный центр, пишет ТАСС.

Напомним, что исторический памятник, построенный еще в XlX веке, был долгое время заброшен и постепенно разваливался. Летом 2018 года в нем произошел небольшой пожар, прямо в центральной башне корпуса. В результате обрушился шпиль, и объект привлек внимание общественности. С тех пор ведутся разговоры о реконструкции здания, но сделано пока немного. Стоимость работ по восстановлению корпуса оценивается от 2,5 до 4 млрд рублей.

Ранее финалисты конкурса «Лидеры России» предложили создать в Ижевске Суворовское училище и разместить его в главном корпусе оружейного завода. Самое здание власти Удмуртии возьмут в безвозмездное пользование.