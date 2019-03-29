Новым начальником ГИБДД Удмуртии стал Руслан Набиев

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Новым руководителем Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике назначен майор полиции Руслан Набиев. Приказ о его назначении подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Сегодня нового руководителя представил министр внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Попов, сообщается на сайте МВД по Удмуртской Республике.

Руслан Набиев родился 15 ноября 1979 года в городе Ижевске. Он начал службу в рядах Госавтоинспекции в 2000 году в должности инспектора ДПС. Набиев является ветераном боевых действий, в 2013 году выезжал в служебную командировку на Северный Кавказ.

Ранее президент России Владимир Путин назначил и. о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии Владимира Никешкина главой СУ СК РФ по Рязанской области.