«Авангард» запретил талисману уфимского «Салавата Юлаева» присутствовать на играх финала Востока

Фото: Twitter

Омский «Авангард» принял решение не впускать талисман уфимского «Салавата Юлаева» и не разрешил работать на матчах серии в Балашихе.

«С сожалением сообщаем, что решением руководства «Авангарда» нашему талисману отказано в возможности поддержать команду на матчах в Балашихе.

Маскот призывает наших болельщиков поддерживать еще громче: за себя и за тех, кто не может присутствовать на матчах», — сообщил в своем Twitter уфимский клуб.

Первый матч серии финала Восточной конференции пройдет 29 марта в Подмосковье.