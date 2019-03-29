Тихих 2 часа. В Удмуртии задумались над запретом шуметь в обеденное время

Республиканский парламент готовит законопроект об обеспечении тишины и покоя граждан

Депутаты Госсовета Удмуртии решили установить в республике «тихий час». В настоящее время в региональном парламенте ведется обсуждение законопроекта, который будет регулировать, когда и где можно шуметь. Споры вызывают как временные промежутки, так и то, насколько рабочим будет этот закон. Подробнее – в материале «Реального времени».

«Мы хотим предусмотреть 2 часа для «тихого часа»

В Госсовете Удмуртии возобновилась начатая почти год назад работа над законопроектом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Как рассказала на пресс-конференции председатель постоянной комиссии регионального парламента по общественной безопасности Елена Дербилова, потребность в регулировании этого вопроса есть, однако позиций по тому, когда именно стоит запретить шуметь, имеется много.

В настоящее время шуметь в Удмуртии запрещено с 23.00 до 7.00. Законопроектом предлагается расширить эти рамки — тихо должно быть с 22.00 до 8.00, в выходные дни — до 9.00. Кроме того, запретить издавать громкие звуки хотят и в дневное время — с 13.00 до 15.00. Все это не касается праздничных дней.

— Нам нужно учесть все предложения. К нам обратились административные комиссии сельских муниципальных образований, потому что то, что актуально для городских жителей, для селян это очень тревожно. Речь идет о том, что в нашем законопроекте мы хотим предусмотреть 2 часа для «тихого часа», чтобы молодые семьи могли спокойно уложить детей спать. Такой же отклик идет от избирателей старшего поколения. Мы хотели увеличить время тишины и покоя ночное. Было серьезное предложение, чтобы не допускать ремонтные работы в выходные, но другие говорят, что это единственное время, когда можем проводить ремонт в своих квартирах, — рассказала Дербилова.

Как рассказала Елена Дербилова, потребность в регулировании этого вопроса есть, однако позиций по тому, когда именно стоит запретить шуметь, имеется много. Фото udmgossovet.ru



Различные строительные работы в многоквартирных домах предлагается запретить законопроектом до 9 часов утра и после 7 вечера в будни, до 10 утра и после 7 вечера в субботу, а также на весь день в воскресенье. Против соответственно выступают строительные компании.

Законом о тишине хотят изменить и ситуацию с «веселыми» квартирами, как правило, сдаваемыми на часы или сутки, где шумно бывает постоянно.

Против «тихого часа» выступают жители сельской местности, которые не смогут таким образом во время посевной и уборочной кампаний по максимуму использовать технику.

Кроме того, нет ясности и в том, как определить степень шума и кто, собственно, будет следить за исполнением закона о тишине. В 2014 году в КоАП были внесены изменения, установившие, что протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составляются должностными лицами ОВД только в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между МВД России и органами исполнительной власти субъектов. В настоящее время такое соглашение в Удмуртии не заключено, однако постоянная комиссия Госсовета планирует обратиться с таким предложением к правительству республики.

Предполагается, что штраф для физических лиц будет установлен на уровне 2 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 30 тысяч рублей. Но существует мнение, что для юрлиц эти суммы слишком не существенны, поэтому предлагается их увеличить.

Александр Евсеев считает, что такой закон действительно нужен, при этом стоит установить более жесткие санкции для тех, кто систематически нарушает его положения. Фото facebook.com



«Не всегда возможно установить, кто на самом деле шумит»

Председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев считает, что такой закон действительно нужен, при этом стоит установить более жесткие санкции для тех, кто систематически нарушает его положения. Есть случаи, когда хозяева или арендаторы квартир просто не реагируют на небольшие штрафы за шум.

— Вообще нормы ужесточения закона о тишине надо принимать. Давно в воздухе витает, что здесь нужно дополнительное регулирование. Вопросы с шумящими соседями возникают часто, однако в существующем проекте закона много моментов, по которым нужно организовать широкое обсуждение. Есть ограничение по шуму в вечернее время, но ведь многие сегодня приходят с работы поздно, часов в 8 вечера, и уже ничего не сделаешь. Однако больше проблем здесь даже не в определении времени тишины, а в применении закона. Не всегда возможно установить, кто на самом деле шумит — в монолитных домах на 1-м этаже постучи, тебя слышно на 9-м, — говорит Евсеев.

«Все случаи жизни мы в законе прописать не сможем»

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников отмечает, что обращения по поводу шума от граждан ему поступают, причем горожане в основном жалуются на соседей и шумные компании, а селяне — на работу лесопилок, которые сейчас есть практически в каждой деревне. Недавно поступило обращение от жителей элитного коттеджного поселка. Их сосед построил на своей земле банный комплекс и начал сдавать его любителям такого отдыха. Шум от постоянных гулянок мешает соседям нормально жить.

По мнению омбудсмена, отдельный закон о тишине позволит уточнить и конкретизировать существующую норму в республиканском законе об административных правонарушениях, по которой и сейчас штрафуют за шум в ночное время.

Вениамин Соломенников отмечает, что обращения по поводу шума от граждан ему поступают, причем горожане в основном жалуются на соседей и шумные компании, а селяне — на работу лесопилок. Фото izvestiaur.ru



— Проект закона, который сейчас обсуждается, еще далек от совершенства, много по нему вопросов, не все отрегулировано, в частности, по допустимому уровню шума, по ответственности, но это правильное направление. Хотя нюансов может быть очень много. К примеру, к нам обратилась женщина, которая жаловалась на соседку в квартире над ней, которая днем играет на пианино. Никакого нарушения нет, она музицирует в рабочее время, но обратившаяся к нам женщина говорит, что не может оставаться из-за этого дома. Для нее это стресс. Безусловно, все случаи жизни мы в законе прописать не сможем, но появление отдельного нормативно-правового акта может иметь воспитательное значение. У людей появится опаска, чтобы не нарушать его, они будут думать, а не нарушаю ли я своими действиями чужие права, — отметил Соломенников.

По данным на 28 марта, к существующему проекту закона поступило уже 35 предложений с разных сторон, рассказала Елена Дербилова. Она отметила, что первоначально она не ожидала, что работа над, казалось бы, понятным законопроектом приведет к столь масштабному обсуждению. По основным его параметрам планируют провести опрос общественного мнения. Ожидается, что готовый вариант закона о тишине вынесут на рассмотрение Госсовета УР до летних каникул.