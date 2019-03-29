Глава Самарского департамента туризма объяснил свой уход желанием перемен

Глава департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев прокомментировал информацию о своей отставке. Он объяснил уход собственным желанием.

«Десять лет — хороший срок, чтобы поменять что-то», — приводит его слова «Волга Ньюс».

Чиновник уточнил, что официально будет работать до 1 апреля.

Рассказывать о том, где планирует строить карьеру дальше, Михаил Мальцев не стал.

«Пока об этом рано говорить», — добавил он.

Глава департамента также заявил, что не знает кто займет его пост.

Напомним, Михаил Мальцев занимал должность руководителя департамента туризма с 2009 года. С 1 января 2019 года департамент вошел в структуру Министерства культуры Самарской области, и он автоматически стал заместителем министра.

В интервью «Реальному времени» Мальцев рассказывал о направлениях развития курируемой им сферы, использовании в будущем «Самара Арены» и совместных проектах с коллегами из Татарстана.

