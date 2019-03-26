СПЧ: в Салаватском роддоме врачи получают от 10 до 28 тысяч рублей

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Наталья Евдокимова рассказала, что реальные зарплаты медперсонала роддома в башкирском Салавате составляют 10—28 тысяч рублей.

«Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа. Сами же сотрудники говорили, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей», — приводит слова Евдокимовой sobkor02.ru.

Напомним, что СПЧ уже собирается провести проверку Салаватского роддома. В 2017 году медучреждение (единственный роддом в Салавате) было передано по концессионному соглашению частной компании на 23 года. По данным СМИ, жесткая политика руководства уже вынудила уйти 30 процентов персонала.

Сегодня Евдокимова встретилась с медработниками. Директор перинатального центра рассказала о показателях больницы. В том числе она назвали средние зарплаты врачей, назвав цифры около 60 тысяч рублей. Эти данные вызвали общий смех работников. Видеозапись момента оваций и смеха стала новостью федерального масштаба.