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Министр сельского хозяйства Оренбургской области, обвиняемый в мошенничестве, окончательно покинул пост

17:16, 27.03.2019
Министр сельского хозяйства Оренбургской области, обвиняемый в мошенничестве, окончательно покинул пост
Фото: orenburg-gov.ru

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов, обвиняемый в мошенничестве, окончательно покинул пост.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства региона, отставка Маслова произошла по собственному желанию.

Напомним, Михаил Маслов и учредитель компании «Вишневский» Виктор Железнов подозреваются в участии в хищении 100 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов.

Маслов был задержан 14 июня 2018 года. На следующий день тогдашний губернатор региона Юрий Берг подписал указ о временном отстранении Маслова от должности заместителя председателя областного правительства — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. И.о. министра стал Валерий Новоженин.

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