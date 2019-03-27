Министр сельского хозяйства Оренбургской области, обвиняемый в мошенничестве, окончательно покинул пост

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов, обвиняемый в мошенничестве, окончательно покинул пост.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства региона, отставка Маслова произошла по собственному желанию.

Напомним, Михаил Маслов и учредитель компании «Вишневский» Виктор Железнов подозреваются в участии в хищении 100 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов.

Маслов был задержан 14 июня 2018 года. На следующий день тогдашний губернатор региона Юрий Берг подписал указ о временном отстранении Маслова от должности заместителя председателя областного правительства — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. И.о. министра стал Валерий Новоженин.