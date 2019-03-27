За регионами с проблемами в экономике проследят кураторы из правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением назначить кураторов из правительства для решения задач по социально-экономическому развитию регионов, сообщает «РИА Новости».

На совещании «О социально-экономическом развитии регионов» Медведев заметил, что считает правильным закрепление за каждой территорией, где есть сложности, куратора из федерального правительства — «человека, который будет, что называется, приглядывать, как реализуются те или иные решения».

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением провести серию совещаний по выравниванию социально-экономического развития регионов, сообщает ТАСС. По его мнению, необходимо делать упор на конкретных территориях, которые нуждаются в повышенном внимании. Медведев заметил, что дал поручение Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Среди них он перечислил Мордовию, Марий Эл, Саратовскую и Пензенскую области.