Евдокимова: врачи Салаватского роддома смогут получать 60 тысяч рублей в месяц

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Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Наталья Евдокимова рассказала, что расторжение концессионного соглашения по Салаватскому роддому позволит его сотрудникам получать около 60 тысяч рублей в месяц.

Частный владелец перинатального центра мог не выполнять майские указы президента РФ Владимира Путина, требующие довести зарплаты врачей до 200% от средней по региону. Теперь же власти Башкирии будут вынуждены провести это повышение. Поскольку средняя зарплата в республике составляет около 30 тысяч рублей, то медперсонал начнет получать приблизительно 60 тысяч рублей.

«Губернатор принял решение о расторжении концессионного соглашения в мягкой форме… Для роддома, что касается его состояния в плане ремонта или нового оборудования, это, конечно, не очень хорошо, потому что нужно будет изыскивать на эти цели бюджетные средства. А что касается медиков, то, вернувшись в бюджетное учреждение, финансируемое из бюджета субъекта РФ Башкортостана, они получат и стажевый коэффициент, и субъект должен будет выполнить указ президента о тех зарплатах, о которых мы говорили», — приводит слова Евдокимовой «РИА Новости».

Напомним, что накануне распространилась видеозапись, на которой врачи подняли на смех доклад директора Салаватского роддома о средних зарплатах в медучреждении. Она назвала Евдокимовой суммы выше 50 тысяч рублей. При этом сотрудники роддома назвали другие цифры: 10—28 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что власти Башкирии решили расторгнуть концессионное соглашение с ЗАО «Генус», управлявшим роддомом в Салавате.