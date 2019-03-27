«Мы действительно не понимаем, для чего этот дизайн-код, в чем мы виноваты перед вами»

Ижевские предприниматели просят больше времени на замену вывесок под новые требования

Фото: Михаил Красильников

С момента внедрения в Ижевске дизайн-кода по вывескам прошел год, однако центральный квадрат города до сих пор не приведен в соответствие с его требованиями. Предприниматели обращают внимание на неоправданные убытки, которые им приходится нести, нередко о новых правилах бизнес узнает, уже получая предписания. На круглом столе, организованном Общественной палатой города, участники рынка просили отложить введение штрафных санкций. Кроме того, они считают логичным сначала ввести дизайн-код для фасадов зданий, чтобы не пришлось при ремонте демонтировать новые вывески. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Видно, как дизайн-код меняет облик города»

Дизайн-код, в котором закреплены требования к информационным вывескам, устанавливаемым на фасадах зданий, был утвержден в Ижевске почти год назад. Он начал действовать в центральном квадрате столицы Удмуртии с 30 июля 2018 года, а к 30 июня 2019 года привести свои вывески в соответствии с ним должны уже по всему городу. О том, как идет внедрение новых правил, обсудили на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Центр», организованном Общественной палатой Ижевска.

Как пояснила автор дизайн-кода, руководитель Центра развития городской среды УР Марина Нургалиева, новые требования к вывескам разработаны для того, чтобы навести порядок в облике города и очистить фасады исторических зданий от информационных конструкций, портящих вид. В принятых правилах четко прописано, где и какого размера могут быть вывески, насколько они могут выдаваться вперед и т. п. Однако пока внедрение дизайн-кода идет сложно из-за нежелания предпринимателей менять вывески. Приводить их в соответствие они должны за свой счет.

Как пояснила Марина Нургалиева, новые требования к вывескам разработаны для того, чтобы навести порядок в облике города и очистить фасады исторических зданий от информационных конструкций, портящих вид



— Мы договаривались изначально с бизнесом, что у нас до конца 2018 года действуют некоторые каникулы, чтобы бизнес смог адаптироваться, — отметил советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский. — А с января 2019 года администрация города начала пристально следить, как исполняется дизайн-код. На улице Пушкинской уже видно, как дизайн-код меняет облик города. Следующий шаг, запланированный на этот год, — это приведение в порядок территории вокруг Центральной площади, реконструкцию которой мы завершим в этом году. Так что более пристальное внимание будем уделять тому, чтобы привести в порядок фасады зданий вокруг Центральной площади.

«Надо относиться к предпринимателю с позиции win-win, чтобы выигрывали все»

Однако представители бизнеса, участвовавшие в круглом столе, отметили, что к внедрению дизайн-кода оказались не готовы сами городские власти. Как рассказал один из владельцев сети кафе Алексей Кононов, они еще в августе прошлого года обращались в управление архитектуры, чтобы согласовать вывеску для нового кафе, однако там им, по его словам, ответили, что сами еще не знают всех требований.

— Мы летом пытались согласовать вывеску под кафе, но нам никто не перезвонил. Нам нужно открываться очень быстро. Мы теряем деньги, если что-то затягивается. А сейчас подключили уже репрессивные органы. С одной стороны, мы за то, чтобы поменять дизайн-код города. Это треш, что происходит в нашем городе. Но все-таки — зачем так жестоко? К предпринимателю тоже надо относиться с позиции win-win, чтобы выигрывали все. Штрафами дисциплинировать на первом этапе — это как-то жестоко, — высказался Кононов.

По его словам, предписание о замене вывесок им выдали в февральские морозы. Заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Сергей Ларионов сообщил, что с начала внедрения дизайн-кода было согласовано 245 информационных конструкций. Сейчас планируется предоставить возможность направлять эскизы через онлайн-сервис.

Сергей Ларионов сообщил, что с начала внедрения дизайн-кода было согласовано 245 информационных конструкций. Фото izh.ru

«Полтора года назад я делал для себя вывеску, сейчас ее требуют демонтировать»

Ряд предпринимателей выразили мнение, что на внедрение новых требований к вывескам дали слишком мало времени. Года недостаточно, чтобы малому бизнесу выделить средства на установку новой конструкции.

— У меня магазин находится на Пушкинской. Полтора года назад я делал для себя вывеску, она стоила больше ста тысяч рублей. Амортизация по ней длится 5 лет, — рассказал один из предпринимателей. — Сейчас у меня эту вывеску требуют демонтировать. Просто чуть-чуть изменить конструкцию вывески не получится. Деньги, которые я потратил, — это мой чистый убыток. Но у меня вывеска была согласована до того, как был принят дизайн-код.

Другой представитель бизнеса, собственник сдаваемых в аренду помещений, отметил, что такие расходы должен компенсировать город.

— Если речь идет о старых вывесках — это ответственность города. Город принимает новое решение, значит, и расходы должны быть городские. Тот, кто понес расходы ранее, не должен отвечать за то, что кто-то что-то решил изменить, даже если это нужно городу, — считает предприниматель.

Ряд предпринимателей выразили мнение, что на внедрение новых требований к вывескам дали слишком мало времени



«Мы действительно не понимаем, для чего этот дизайн-код, в чем мы виноваты перед вами»

Бизнес обязывают произвести изменения за свой счет, вместо того, чтобы способствовать его развитию, власти предпринимают новые усилия, чтобы его добить, отметила представитель общественной организации «Деловая Россия» Ирина Пономарева.

— Тут позиция «вы должны сделать, и все», а что город взамен предоставит бизнесу — этого нет, — говорит представитель магазина фототоваров Андрей Логинов. — Я говорил и Свинину (первый заместитель председателя правительства УР Александр Свинин, — прим. ред.) в обсуждениях, если эту проблему решить, то все пойдет гораздо проще, потому что мы действительно не понимаем, для чего этот дизайн-код, в чем мы виноваты перед вами. У нас у магазина огромные лужи на тротуаре. Какой смысл менять вывески, если к магазину не пройти. Сделайте тротуар хотя бы за счет города.

По мнению начальника управления муниципальной милиции администрации Ижевска Дмитрия Шуклина, у бизнеса было достаточно времени, чтобы привести информационные конструкции в соответствие с новыми требованиями, однако активности за год он не увидел. Сейчас, как он отметил, в городе «тишина», а «шумно» станет, когда сотрудники ведомства отправятся в рейды после 30 июня.

Он сказал, что во время еженедельных рейдов сотрудники управления выявили 534 нарушения порядка размещения и эксплуатации информационных конструкций. Собственники 262 объектов привлечены к административной ответственности, по 205 объектам в настоящее время устанавливаются владельцы, 67 предпринимателей устранили нарушения, не дожидаясь штрафов.

По мнению Дмитрия Шуклина, у бизнеса было достаточно времени, чтобы привести информационные конструкции в соответствие с новыми требованиями, однако активности за год он не увидел. Фото izh.ru

«Он зарабатывает себе что-то на жизнь и вообще не интересуется, что там наверху происходит»

Однако представители бизнеса, в свою очередь, посетовали, что городские власти недостаточно информировали предпринимательское сообщество об изменениях.

— Я хочу обратить ваше внимание на совсем мелкий бизнес, когда сам предприниматель стоит за прилавком. Он зарабатывает себе что-то на жизнь и вообще не интересуется, что там наверху происходит. А затем к нему являются люди в погонах и говорят, что ему срочно нужно сменить вывеску. Где он тут же найдет 50—60 тысяч рублей на новую? — высказалась член Общественной палаты Ижевска, предприниматель Лариса Курбанова.

Другой участник дискуссии отметил, что когда в прошлом году шли обсуждения с бизнесом с участием Свинина, обещали, что дойдут до каждого предпринимателя и расскажут о новых требованиях к вывескам. Однако многие до сих пор не в курсе, хотя власти могли бы просто разослать всем информацию по дизайн-коду.

Предприниматель, член Общественной палаты Ижевска Александр Сурнин отметил, что об особенностях требований дизайн-кода не знают и рекламные агентства, которые, собственно, и разрабатывают дизайн вывесок. Однако представитель одного из таких агентств отметила, что на самом деле сейчас своим клиентам они говорят о дизайн-коде, подводят его пожелания под новые требования к вывескам.

«Мы снимаем старые вывески, но получается, что оголяется старый фасад, становится еще хуже»

С другой стороны, участники круглого стола обратили внимание и на дальнейшие планы городских властей по внедрению дизайн-кода для фасадов зданий. Вроде бы логичнее сначала привести в соответствие фасады, а затем уже вывески, отметили представители бизнеса. При ремонте фасадов установленные по новым правилам вывески нужно будет вновь демонтировать, высок риск их повреждения. На это Вячеслав Правдзинский ответил, что за сохранность вывесок будет в любом случае отвечать подрядчик, ремонтирующий фасад.

По словам и. о. министра Дмитрия Сурнина, всего на 12 домов требуется порядка 60—80 млн рублей. Фото izh.ru

Решение начать с вывесок он объяснил тем, что по фасадам больше сложностей и затрат. Особенно это касается исторических зданий на Пушкинской и Советской, являющихся объектами культурного наследия. Собственники этих многоквартирных домов просто не в состоянии накопить на текущий ремонт достаточно средств, чтобы обновить фасады с лепниной и балкончиками. При этом всем понятно, что эти дома являются лицом Ижевска и ремонтировать их нужно. Варианты прорабатываются Минстроем республики. По словам и. о. министра Дмитрия Сурнина, всего на 12 домов требуется порядка 60—80 млн рублей.

Однако замена старых объемных вывесок и баннеров на информационные конструкции поменьше, соответствующие дизайн-коду, как отметили участники встречи, порой приводит к тому, что бизнесу приходится нести дополнительные расходы на косметический ремонт части фасада.

— Мы сейчас снимаем старые вывески и устанавливаем новые под требования дизайн-кода, но получается, что оголяется старый фасад, становится еще хуже, — рассказала начальник отдела продаж рекламного агентства Ольга Бродовских. — Поэтому у нас было предложение обновлять фасад и вывески одновременно. То есть меняем вывеску, где это можно, а если фасад находится действительно в аварийном состоянии, то уже позднее с ремонтом фасада.

Она привела пример с вывеской оператора кабельного ТВ на перекрестке улиц Пушкинской и Советской, где по новым требованиям нужно было демонтировать длинную панель на стене, однако под ней оказалась полоса грязного фасада, на который новую вывеску просто не повесишь. Производить какие-то работы по косметическому ремонту сейчас, в весеннюю непогоду, бессмысленно, отметила она.

Один магазин сам подкрасил часть фасада под вывеской, подобрав колер под цвет здания, другой же разместил информационную конструкцию поверх отшелушивающейся старой краски в качестве «показательной порки муниципальных структур»

Сергей Ларионов на это заметил, что покрасить фасад для собственника магазина — это небольшие затраты, и в свою очередь привел пример двух подходов предпринимателей, обозначившихся на той же улице Пушкинской. Речь идет о магазинах парфюмерии двух крупных федеральных сетей. В обоих случаях при демонтаже старой вывески обнажился старый обшарпанный фасад. Один магазин сам подкрасил часть фасада под вывеской, подобрав колер под цвет здания, другой же разместил информационную конструкцию поверх отшелушивающейся старой краски в качестве «показательной порки муниципальных структур».

Подводя итог дискуссии, зампредседателя Общественной палаты Ижевска Олег Вылегжанин призвал бизнес занять более активную позицию в обсуждении городских инициатив, касающихся их непосредственно, так как на публичных слушаниях по дизайн-коду год назад мнение бизнеса не прозвучало. В то же время он предложил обратиться к депутатам Гордумы с просьбой отсрочить введение штрафных санкций при несоблюдении новых требований к вывескам, чтобы у предпринимателей было больше времени на приведение их в соответствие.