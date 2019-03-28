«Надо добавить госслужащим зарплату, тогда они будут работать без коррупции и в интересах народа»

Росстат посчитал зарплату региональных чиновников — в Оренбургской области получают больше, чем в Татарстане

Росстат посчитал, сколько зарабатывают госслужащие в субъектах России. Средняя зарплата в региональных министерствах и ведомствах составляет 63 тысячи рублей, в территориальных подразделениях федеральных структур — в полтора раза меньше. Эксперты считают, что эта статистика — не более, чем средняя температура по больнице; костяк госслужбы составляют специалисты среднего и младшего звена, доходы которых далеки от доходов руководителей. Татарстан по уровню зарплат чиновников располагается на 5-м месте в ПФО. Зато республика в лидерах по росту — за год доходы «слуг народа» выросли на 21 процент.

Регионы России страдают от дефицита чиновников?

Россия хотя и считается страной чиновников, но, судя по данным Росстата, ей еще есть куда расти. Региональных чиновников в России 691,8 тысячи человек, муниципального уровня — 299,8 тысячи. То есть получается, что на каждые 140 жителей страны приходится по одному чиновнику.

Численность государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне на конец 2018 года

Всего в органах законодательной власти в органах исполнительной власти в органах судебной власти и прокуратуры Замещали должности гражданской службы, тыс. человек 691,8 7,7 564,9 109,5 укомплектованность, в % 92,3 93,3 91,7 95,3 в федеральных государственных органах, тыс. человек 488,2 — 398,9 88,7 укомплектованность, в % 91,6 — 90,8 94,9 в государственных органах субъектов Российской Федерации, тыс. человек 203,6 7,7 166,0 20,8 укомплектованность, в % 94,3 93,3 94,0 97,1 Замещали должности муниципальной службы, тыс. человек 299,8 7,8 285,5 — укомплектованность, в % 95,6 92,8 95,7 —

Больше всего чиновников в Москве (45,7 тыс. без учета федеральных), следом идет Краснодарский край (28,8 тыс.), Московская область (26,8 тыс.) и Санкт-Петербург (22,9 тыс.). На весь Приволжский федеральный округ — 162,7 тысячи чиновников. В первой тройке округа по их количеству Нижегородская область (19,5 тыс. человек), Башкортостан (19,1 тыс.) и Татарстан (17,6 тыс.).

Численность государственных и муниципальных служащих по регионам на конец 2018 года

Регион Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями человек укомплектованность, % человек укомплектованность, % человек укомплектованность, % Российская Федерация 398898 90,8 165995 94,0 285538 Центральный федеральный округ 97460 88,9 42627 93,1 51925 Белгородская область 4527 93,4 1082 93,6 3500 Брянская область 4740 94,6 1082 95,9 1733 Владимирская область 3500 90,2 1259 94,2 2537 Воронежская область 5509 91,0 1666 95,3 3091 Ивановская область 2768 92,5 1306 95,8 2141 Калужская область 3018 92,4 1066 96,9 3175

Укомплектованность чиновниками в регионах составляет 92,3 процента. Наибольший дефицит в подразделениях федеральных органов исполнительной власти — 90,8 процента, а плотнее всего укомплектован штат в судах регионального подчинения и прокуратуре — 97,1 процента.

Дефицит кадров в территориальных подразделениях федеральных госучреждений можно объяснить зарплатой. Она, по данным Росстата, в полтора раза ниже, чем у их коллег, работающих в региональных министерствах и ведомствах. Если первые в среднем получают 43 тысячи рублей в месяц, то вторые — 63 тысячи. Муниципальные служащие зарабатывают 42 тысячи рублей в месяц.

Среднемесячная зарплата государственных и муниципальных служащих на региональном уровне в 2018 году

Всего в органах законодательной власти в органах исполнительной власти в органах судебной власти и прокуратуры тыс. рублей в % к 2017 г. тыс. рублей в % к 2017 г. тыс. рублей в % к 2017 г. тыс. рублей в % к 2017 г. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих 49,4 107,7 72,5 106,3 50,9 107,7 37,3 106,5 в федеральных государственных органах 43,6 105,4 — — 44,5 105,3 37,5 105,3 в государственных органах субъектов Российской Федерации 63,2 112,1 72,5 106,3 65,9 112,2 36,4 112,2 Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих 42,1 107,9 49,6 106,4 41,7 108 — —





Зарплату посчитали по принципу «средней температуры»



В разрезе ветвей власти картина такая: наибольшие суммы в «корешках» представителей законодательной власти — 72,5 тысячи рублей в месяц. Следом идут чиновники региональных министерств — 65,9 тысячи рублей. На 3-м месте подразделения федеральных учреждений исполнительной власти — 44,5 тысячи рублей. И нет никакой справедливости по отношению к представителям третьей ветви власти — судебной — они получают около 37 тысяч рублей в месяц.

— У нас несколько уровней чиновников. Есть специалисты третьей категории в министерствах не первого уровня, например, Министерства культуры, и у них оклады невысокие. Собственно, поэтому там и некомплект людей на базовых должностях, которые, кстати, зачастую сталкиваются с населением. Как они за эти деньги работают и работают ли вообще? Конечно, у чиновников высшего ранга будут другие зарплаты, к тому же к ним добавляются разные доплаты и служебные привилегии — квартиры и машины, — говорит директор Центра аналитических исследований и разработок, кандидат социологических наук Алексей Коннов.

По словам Коннова, оклад чиновника в Крыму на должности заместителя начальника отдела составляет 18 тысяч рублей. «Мы можем говорить, что это только оклад, а есть еще премия в размере оклада — это уже 36 тысяч, но премии бывают не ежемесячно. Есть, конечно, отделы, которые часто «по шапке» не получают, у них могут быть премии по 100 тысяч ежеквартально и ежемесячно. Вот и получается средняя температура по больнице».

Среднемесячная зарплата государственных и муниципальных служащих по регионам в 2018 году

Регион территориальные органы федеральных органов исполнительной власти органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями Справочно: среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации рублей в % к 2017 г. рублей в % к 2017 г. рублей в % к 2017 г. Российская Федерация 44543 105,3 65898 112,2 41689 Центральный федеральный округ 43472 103,8 78695 118,8 40259 Белгородская область 35938 103,2 60516 147,5 42162 Брянская область 36852 106,2 42263 105,3 30449 Владимирская область 38128 106,9 43364 107,4 35381 Воронежская область 34877 104,6 53506 111,8 41779 Ивановская область 34068 107,6 38069 104,6 32122 Калужская область 36868 105,6 70353 131,7 41629

В Оренбурге госслужащие получают больше, чем в Татарстане



В регионах ПФО зарплаты сотрудников региональных подразделений федеральных органов власти примерно одинаковы — около 38 тысяч рублей. Но в министерствах и ведомствах местного подчинения картина не такая однородная. Самые большие средние зарплаты в Оренбургской области — 60 тысяч рублей, на втором месте Нижний Новгород — 58 тысяч, третье и четвертое места делят Самара и Уфа – 57 тысяч. Татарстан занимает 5-е место с 55 тысячами рублей.

На первом месте с конца Кировская область, там средняя зарплата регионального чиновника составляет 35 тысяч рублей. В Саратовской области, где министр заявила, что «макарошки везде стоят одинаково» и пенсионеру реально прожить на 3 500 рублей, чиновники получают в среднем 38 тысяч.

В муниципальных органах власти выгоднее всего работать в Башкортостане, там получают 42 тысячи рублей, в Нижегородской области — 39 тысяч, на 3-м месте Татарстан и Самара со средней зарплатой 38 тысяч рублей. Меньше всех получают муниципалы в Кировской области, Марий Эл и Чувашии — 25 тысяч рублей.

— Госслужащие должны получать зарплату в размере средней по региону. Для федеральных госслужащих, как в среднем по Москве, — это правила, которые приняты. На госслужбе есть группы — высшая, главная, ведущая, старшая и младшая. Поскольку главные должности приближены к «императору», то есть огромное различие в зарплате между первыми двумя и остальными тремя. И самыми обделенными, как раз оказываются старшие и младшие должности, на которых в 90 процентах случаях работают женщины, — говорит Виктор Нечипоренко, процессор кафедры социальной конфликтологии факультета национальной безопасности РАНХиГС.

Нечипоренко встает на защиту рядовых госслужащих — по его словам, надо сократить их количество, но добавить зарплату.

— Опросы госслужащих показывали, что треть дают ответы, что у них не хватает не то что на одежду, но и на питание. Вы представляете себе, с каким настроением они работают? Надо добавить госслужащим зарплату, тогда они будут работать без коррупции, с удовольствием и в интересах народа, — считает Нечипоренко.



«Конечно, у чиновников высшего ранга будут другие зарплаты, к тому же к ним добавляются разные доплаты и служебные привилегии — квартиры и машины, — говорит директор Центра аналитических исследований и разработок, кандидат социологических наук Алексей Коннов». Фото Романа Хасаева

Зарплата чиновников выросла на 20 процентов, населения — на 10 процентов

Судя по данным Росстата, правило «зарплата чиновника равна средней по региону» соблюдается не везде. Чаще слуги народа получают больше, чем «народ», да и зарплата у них растет стремительнее, чем у обычного населения. В Татарстане, Мордовии и Башкортостане зарплата региональных чиновников за год выросла на 20 процентов. Средняя зарплата у граждан, не находящихся на службе у государства, — на 8—10 процентов. Тут надо заметить, что в средней по региону зарплате учитываются и доходы руководящих чиновников, и если не брать их в расчет, то реальные средние зарплаты окажутся еще ниже.

Самые большие зарплаты чиновников, как и в общем по стране, — на Севере, самые маленькие — в регионах Северного Кавказа. В Москве сотрудники территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти получают 58 тысяч рублей, их коллеги из региональных органов власти — 113 тысяч, представители муниципальной власти — 93 тысячи рублей. Средняя зарплата в городе — 104 тысячи.

Ранее Росстат публиковал сведения о зарплате федеральных чиновников. Они получают значительно больше своих коллег в регионах. Например, средняя зарплата в территориальных подразделениях Росгвардии составляет 28 тысяч рублей, а в головном офисе — 101 тысячу. В региональном Росздравнадзоре получают 42 тысячи, а в федеральном — 86 тысяч рублей, налоговики — 50 и 144 тысячи рублей соответственно, в МЧС — 47 и 144 тысячи.