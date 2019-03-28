«Надо добавить госслужащим зарплату, тогда они будут работать без коррупции и в интересах народа»
Росстат посчитал зарплату региональных чиновников — в Оренбургской области получают больше, чем в Татарстане
Росстат посчитал, сколько зарабатывают госслужащие в субъектах России. Средняя зарплата в региональных министерствах и ведомствах составляет 63 тысячи рублей, в территориальных подразделениях федеральных структур — в полтора раза меньше. Эксперты считают, что эта статистика — не более, чем средняя температура по больнице; костяк госслужбы составляют специалисты среднего и младшего звена, доходы которых далеки от доходов руководителей. Татарстан по уровню зарплат чиновников располагается на 5-м месте в ПФО. Зато республика в лидерах по росту — за год доходы «слуг народа» выросли на 21 процент.
Регионы России страдают от дефицита чиновников?
Россия хотя и считается страной чиновников, но, судя по данным Росстата, ей еще есть куда расти. Региональных чиновников в России 691,8 тысячи человек, муниципального уровня — 299,8 тысячи. То есть получается, что на каждые 140 жителей страны приходится по одному чиновнику.
Численность государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне на конец 2018 года
|
Всего
|
в органах законодательной власти
|
в органах исполнительной власти
в органах судебной власти и прокуратуры
|
Замещали должности гражданской службы, тыс. человек
|
691,8
|
7,7
|
564,9
109,5
|
укомплектованность, в %
|
92,3
|
93,3
|
91,7
95,3
|
в федеральных государственных органах, тыс. человек
|
488,2
|
—
|
398,9
88,7
|
укомплектованность, в %
|
91,6
|
—
|
90,8
94,9
|
в государственных органах субъектов Российской Федерации, тыс. человек
|
203,6
|
7,7
|
166,0
20,8
|
укомплектованность, в %
|
94,3
|
93,3
|
94,0
97,1
|
Замещали должности муниципальной службы, тыс. человек
|
299,8
|
7,8
|
285,5
—
|
укомплектованность, в %
|
95,6
|
92,8
|
95,7
—
Больше всего чиновников в Москве (45,7 тыс. без учета федеральных), следом идет Краснодарский край (28,8 тыс.), Московская область (26,8 тыс.) и Санкт-Петербург (22,9 тыс.). На весь Приволжский федеральный округ — 162,7 тысячи чиновников. В первой тройке округа по их количеству Нижегородская область (19,5 тыс. человек), Башкортостан (19,1 тыс.) и Татарстан (17,6 тыс.).
|Регион
|
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
|
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
|
человек
|
укомплектованность, %
|
человек
|
укомплектованность, %
|
человек
укомплектованность, %
|
Российская Федерация
|
398898
|
90,8
|
165995
|
94,0
285538
|
Центральный федеральный округ
|
97460
|
88,9
|
42627
|
93,1
51925
|
Белгородская область
|
4527
|
93,4
|
1082
|
93,6
3500
|
Брянская область
|
4740
|
94,6
|
1082
|
95,9
1733
|
Владимирская область
|
3500
|
90,2
|
1259
|
94,2
2537
|
Воронежская область
|
5509
|
91,0
|
1666
|
95,3
3091
|
Ивановская область
|
2768
|
92,5
|
1306
|
95,8
2141
|
Калужская область
|
3018
|
92,4
|
1066
|
96,9
3175
Укомплектованность чиновниками в регионах составляет 92,3 процента. Наибольший дефицит в подразделениях федеральных органов исполнительной власти — 90,8 процента, а плотнее всего укомплектован штат в судах регионального подчинения и прокуратуре — 97,1 процента.
Дефицит кадров в территориальных подразделениях федеральных госучреждений можно объяснить зарплатой. Она, по данным Росстата, в полтора раза ниже, чем у их коллег, работающих в региональных министерствах и ведомствах. Если первые в среднем получают 43 тысячи рублей в месяц, то вторые — 63 тысячи. Муниципальные служащие зарабатывают 42 тысячи рублей в месяц.
Среднемесячная зарплата государственных и муниципальных служащих на региональном уровне в 2018 году
|Всего
|в органах законодательной власти
|в органах исполнительной власти
|в органах судебной власти и прокуратуры
|тыс. рублей
|в % к 2017 г.
|тыс. рублей
|в % к 2017 г.
|тыс. рублей
|в % к 2017 г.
|тыс. рублей
|в % к 2017 г.
|Среднемесячная заработная плата гражданских служащих
|49,4
|107,7
|72,5
|106,3
|50,9
|107,7
|37,3
|106,5
|в федеральных государственных органах
|43,6
|105,4
|—
|—
|44,5
|105,3
|37,5
|105,3
|в государственных органах субъектов Российской Федерации
|63,2
|112,1
|72,5
|106,3
|65,9
|112,2
|36,4
|112,2
|Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих
|42,1
|107,9
|49,6
|106,4
|41,7
|108
|—
|—
Зарплату посчитали по принципу «средней температуры»
В разрезе ветвей власти картина такая: наибольшие суммы в «корешках» представителей законодательной власти — 72,5 тысячи рублей в месяц. Следом идут чиновники региональных министерств — 65,9 тысячи рублей. На 3-м месте подразделения федеральных учреждений исполнительной власти — 44,5 тысячи рублей. И нет никакой справедливости по отношению к представителям третьей ветви власти — судебной — они получают около 37 тысяч рублей в месяц.
— У нас несколько уровней чиновников. Есть специалисты третьей категории в министерствах не первого уровня, например, Министерства культуры, и у них оклады невысокие. Собственно, поэтому там и некомплект людей на базовых должностях, которые, кстати, зачастую сталкиваются с населением. Как они за эти деньги работают и работают ли вообще? Конечно, у чиновников высшего ранга будут другие зарплаты, к тому же к ним добавляются разные доплаты и служебные привилегии — квартиры и машины, — говорит директор Центра аналитических исследований и разработок, кандидат социологических наук Алексей Коннов.
По словам Коннова, оклад чиновника в Крыму на должности заместителя начальника отдела составляет 18 тысяч рублей. «Мы можем говорить, что это только оклад, а есть еще премия в размере оклада — это уже 36 тысяч, но премии бывают не ежемесячно. Есть, конечно, отделы, которые часто «по шапке» не получают, у них могут быть премии по 100 тысяч ежеквартально и ежемесячно. Вот и получается средняя температура по больнице».
|Регион
|территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
|органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
|Справочно: среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации
|рублей
|в % к 2017 г.
|рублей
|в % к 2017 г.
|рублей
|в % к 2017 г.
|Российская Федерация
|44543
|105,3
|65898
|112,2
|41689
|Центральный федеральный округ
|43472
|103,8
|78695
|118,8
|40259
|Белгородская область
|35938
|103,2
|60516
|147,5
|42162
|Брянская область
|36852
|106,2
|42263
|105,3
|30449
|Владимирская область
|38128
|106,9
|43364
|107,4
|35381
|Воронежская область
|34877
|104,6
|53506
|111,8
|41779
|Ивановская область
|34068
|107,6
|38069
|104,6
|32122
|Калужская область
|36868
|105,6
|70353
|131,7
|41629
В Оренбурге госслужащие получают больше, чем в Татарстане
В регионах ПФО зарплаты сотрудников региональных подразделений федеральных органов власти примерно одинаковы — около 38 тысяч рублей. Но в министерствах и ведомствах местного подчинения картина не такая однородная. Самые большие средние зарплаты в Оренбургской области — 60 тысяч рублей, на втором месте Нижний Новгород — 58 тысяч, третье и четвертое места делят Самара и Уфа – 57 тысяч. Татарстан занимает 5-е место с 55 тысячами рублей.
На первом месте с конца Кировская область, там средняя зарплата регионального чиновника составляет 35 тысяч рублей. В Саратовской области, где министр заявила, что «макарошки везде стоят одинаково» и пенсионеру реально прожить на 3 500 рублей, чиновники получают в среднем 38 тысяч.
В муниципальных органах власти выгоднее всего работать в Башкортостане, там получают 42 тысячи рублей, в Нижегородской области — 39 тысяч, на 3-м месте Татарстан и Самара со средней зарплатой 38 тысяч рублей. Меньше всех получают муниципалы в Кировской области, Марий Эл и Чувашии — 25 тысяч рублей.
— Госслужащие должны получать зарплату в размере средней по региону. Для федеральных госслужащих, как в среднем по Москве, — это правила, которые приняты. На госслужбе есть группы — высшая, главная, ведущая, старшая и младшая. Поскольку главные должности приближены к «императору», то есть огромное различие в зарплате между первыми двумя и остальными тремя. И самыми обделенными, как раз оказываются старшие и младшие должности, на которых в 90 процентах случаях работают женщины, — говорит Виктор Нечипоренко, процессор кафедры социальной конфликтологии факультета национальной безопасности РАНХиГС.
Нечипоренко встает на защиту рядовых госслужащих — по его словам, надо сократить их количество, но добавить зарплату.
— Опросы госслужащих показывали, что треть дают ответы, что у них не хватает не то что на одежду, но и на питание. Вы представляете себе, с каким настроением они работают? Надо добавить госслужащим зарплату, тогда они будут работать без коррупции, с удовольствием и в интересах народа, — считает Нечипоренко.
«Конечно, у чиновников высшего ранга будут другие зарплаты, к тому же к ним добавляются разные доплаты и служебные привилегии — квартиры и машины, — говорит директор Центра аналитических исследований и разработок, кандидат социологических наук Алексей Коннов». Фото Романа Хасаева
Зарплата чиновников выросла на 20 процентов, населения — на 10 процентов
Судя по данным Росстата, правило «зарплата чиновника равна средней по региону» соблюдается не везде. Чаще слуги народа получают больше, чем «народ», да и зарплата у них растет стремительнее, чем у обычного населения. В Татарстане, Мордовии и Башкортостане зарплата региональных чиновников за год выросла на 20 процентов. Средняя зарплата у граждан, не находящихся на службе у государства, — на 8—10 процентов. Тут надо заметить, что в средней по региону зарплате учитываются и доходы руководящих чиновников, и если не брать их в расчет, то реальные средние зарплаты окажутся еще ниже.
Самые большие зарплаты чиновников, как и в общем по стране, — на Севере, самые маленькие — в регионах Северного Кавказа. В Москве сотрудники территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти получают 58 тысяч рублей, их коллеги из региональных органов власти — 113 тысяч, представители муниципальной власти — 93 тысячи рублей. Средняя зарплата в городе — 104 тысячи.
Ранее Росстат публиковал сведения о зарплате федеральных чиновников. Они получают значительно больше своих коллег в регионах. Например, средняя зарплата в территориальных подразделениях Росгвардии составляет 28 тысяч рублей, а в головном офисе — 101 тысячу. В региональном Росздравнадзоре получают 42 тысячи, а в федеральном — 86 тысяч рублей, налоговики — 50 и 144 тысячи рублей соответственно, в МЧС — 47 и 144 тысячи.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/134090-skolko-zarabatyvayut-chinovniki-v-regionah-rossii///////////////////////////////////////////////////
КАКОЙ ДУРАК ВЫВЕЛ ТАКУЮ ФОРМУЛУ? Дебилы!!
Чиновники должны обосновать свою зарплату, прежде.
С учётом полной социально-экономической картины в стране в целом.
Они итак живут по- мальдештаповски: Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца.
Габдель Юссон.