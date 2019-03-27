Власти Башкирии расторгнут концессию по Салаватскому роддому, где врачей рассмешили слова о высоких зарплатах

Власти Башкирии решили расторгнуть соглашение о концессии с ЗАО «Генус», по которому в декабре 2017 года единственный роддом города Салават был передан в управление частной организации.

«В результате неоднократных встреч, переговоров как с концессионерами, так и с коллективом роддома, принято решение концессионное соглашение от 22 декабря 2017 года между Республикой Башкортостан и ЗАО «Генус» расторгнуть (по соглашению сторон)», — написала вице-премьер правительства республики Ленара Иванова на своей странице в Facebook.



По словам Ивановой, роддом будет возвращен в структуру Салаватской городской больницы. В нем планируется сделать капремонт и провести обновление оборудования. На оформление лицензий и возможности принимать родовые сертификаты потребуется не менее трех месяцев.

Ранее сообщалось, что врачи роддома в Салавате рассмеялись, когда услышали официальный размер своих зарплат в 60 тысяч рублей. С ситуацией намерен разобраться Совет при президенте РФ по правам человека. По информации СПЧ, реальные зарплаты медперсонала роддома составляют 10—28 тысяч рублей.