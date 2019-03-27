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Имамы Соборной мечети в Пензе объявили голодовку

12:48, 27.03.2019
Имамы Соборной мечети в Пензе объявили голодовку
Фото: realnoevremya.ru

Имамы Соборной мечети в Пензе объявили голодовку. Это сделано в знак протеста против вывода местной махалли из состава Совета муфтиев России, сообщает «Коммерсант».

Решение было принято на внеочередном собрании, которое, по мнению имамов, провели с нарушениями. Среди них они называют отсутствие соответствующего оповещения о мероприятии, пропуск по спискам. Цель собрания — утверждение вопроса о выходе из СМР, вхождение в ЦДУМ Пензенской области и внесение изменений в устав. Согласно нововведениям, имамы становятся наемными работниками, которые служат по двухлетнему договору. Решение было принято большинством голосов, но активисты мусульманской общины собираются обжаловать его в Министерстве юстиции РФ.

Стоит отметить, что региональное духовное управление мусульман Пензенской области входит в структуру ЦДУМ России, возглавляемого Талгатом Таджуддином.

Общество
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