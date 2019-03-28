«Единая Россия» определила троих соперников Хабирова на праймериз к выборам главы Башкирии

В «Единой России» вчера стартовал процесс внутрипартийного отбора кандидатов для участия в выборах главы республики, которые пройдут 8 сентября.

Основным кандидатом является врио главы республики Радий Хабиров. Его соперниками станут депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров рассказал, что все претенденты, включенные в список участников праймериз, будут ездить вместе. Им необходимо будет встретиться как минимум с половиной секретарей местных отделений, сообщает «Коммерсант».



Политолог Аббас Галлямов считает праймериз «Единой России» политическим анахронизмом.

«Никакого другого смысла в этом, кроме соблюдений требования устава, нет», — заявил он.



Ранее сообщалось, что выборы главы Башкирии в сентябре 2019 года могут пройти по новым правилам. В частности, время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час.