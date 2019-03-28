Новости общества

17:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Единая Россия» определила троих соперников Хабирова на праймериз к выборам главы Башкирии

13:32, 28.03.2019 1
«Единая Россия» определила троих соперников Хабирова на праймериз к выборам главы Башкирии
Фото: glavarb.ru

В «Единой России» вчера стартовал процесс внутрипартийного отбора кандидатов для участия в выборах главы республики, которые пройдут 8 сентября.

Основным кандидатом является врио главы республики Радий Хабиров. Его соперниками станут депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров рассказал, что все претенденты, включенные в список участников праймериз, будут ездить вместе. Им необходимо будет встретиться как минимум с половиной секретарей местных отделений, сообщает «Коммерсант».

Политолог Аббас Галлямов считает праймериз «Единой России» политическим анахронизмом.

«Никакого другого смысла в этом, кроме соблюдений требования устава, нет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что выборы главы Башкирии в сентябре 2019 года могут пройти по новым правилам. В частности, время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:25
    смешно. как сам внутрипартийный праймериз (ой, неужели кто-то в ер обгонит хабирова?), так и в целом это шоу с выборами главы рб.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров