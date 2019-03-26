Глеб Никитин: «Создание макрорегионов поможет снять государственно-административные барьеры»

Губернатор Нижегородской области рассказал «Реальному времени» о своем отношении к делению страны на макрорегионы и перспективах ВСМ Москва-Казань

На днях в Сочи прошел финал конкурса «Лидеры России», одним из гостей-«наставников» которого был губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Корреспондент «Реального времени» встретилась с ним на одной из площадок конкурса и задала ему свои вопросы — о ВСМ, делении России на макрорегионы и инвестиционном потенциале Нижегородчины.

«Не хочется, чтобы проекты конкурса были «одноразовыми»



— Глеб Сергеевич, сколько часов вы планируете работать в роли наставника? И как будете находить на это время в своем графике?

— Сложно дать точный ответ на этот вопрос, потому что работа в роли наставника зависит не только от моего графика, но и от графика победителей конкурса, с которыми я буду работать. Все они уже состоявшиеся в своих профессиональных сферах люди, в то же время умеющие учиться чему-то новому. Не сомневаюсь, что и я смогу чему-то научиться.

Постараюсь привлечь их к решению конкретных проблем региона. Это касается участия в рабочих совещаниях или выездных мероприятиях, различных обсуждений по наиболее важным вопросам. В ходе дня наставника на конкурсе я убедился, как эффективно умеют работать участники в команде, и сейчас нельзя терять этот импульс. Взгляд со стороны всегда полезен, тем более, если такие мнения идут от людей, которые заинтересованы в том, чтобы делать жизнь лучше как в родных регионах, так и в стране в целом.

— Какие участники и проекты (социальные, бизнес- или касающиеся госуправления) вам интересны в плане наставничества?

— Интересны все проекты, представленные на конкурс. Каждый из них, так или иначе, затрагивает социальную сферу. Один из нижегородских победителей был даже награжден за лучший социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Это всероссийский турнир по городкам для детей и подростков, который позволил привлечь внимание к интересной игре с богатой историей. По сути, в одном проекте удалось объединить и культурную, и спортивную составляющие.

Я немало общался с финалистами этого года, у них много идей в самых разных сферах, которые касаются и универсальных управленческих технологий, и решения отраслевых задач. Не хочется, чтобы проекты, реализованные в рамках конкурса, были «одноразовыми». Эти начинания необходимо поддерживать на системном уровне. Еще раз хотелось бы отметить успешность нижегородских участников в этом году, было девять финалистов, из них шесть стали победителями. Это просто потрясающий результат, учитывая, что в прошлом году в сотню лучших вошел всего один нижегородец!

«В ходе дня наставника на конкурсе я убедился, как эффективно умеют работать участники в команде, и сейчас нельзя терять этот импульс. Взгляд со стороны всегда полезен, тем более, если такие мнения идут от людей, которые заинтересованы в том, чтобы делать жизнь лучше». Фото лидерыроссии.рф



— Вы возглавили рейтинг самых образованных губернаторов. А что, по вашему мнению, наряду с образованием, важно для развития лидерского потенциала?

— Образование действительно является лишь одной из составляющих лидерского успеха, хотя сейчас есть много образовательных программ, направленных именно на развитие управленческих качеств. Очень важным сегодня является умение организовать людей для решения конкретных задач и реализации интересных проектов, а также активно участвовать в этом самому. Эту способность и проверяли в рамках задания «Сердце лидера».

Настоящий лидер должен понимать ответственность перед своей командой, а если речь идет о работе на государственной и муниципальной службе, то и перед жителями. «Взрослением государственного аппарата» назвал президент России Владимир Путин проведение таких конкурсов. Это абсолютно правильно, так как чувство ответственности приходит именно с взрослением к каждому из нас. Умение общаться, слушать и понимать, что важно для людей, становится все более ценным в перечне лидерских качеств.

«Благодаря ВСМ увеличение турпотока в Нижегородскую область составит не менее 10 процентов»



— Глеб Сергеевич, «Стратегия пространственного развития», предложенная Минэкономразвития России, предусматривает разделение страны на так называемые «макрорегионы». Нижегородская область должна войти в состав Волго-Камского макрорегиона. Что вы думаете об этом?

— В Стратегии определены перспективные экономические специализации. Это позволит сделать меры господдержки более адресными и исключить их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях одинаковые предприятия, создавая тем самым искусственную конкуренцию.

Создание макрорегионов поможет снять государственно-административные барьеры, связанные с реализацией крупных межрегиональных проектов, таких как строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, а также улучшить эффективность инвестиций федерального бюджета в регионы.

Предстоит еще немало работы по претворению в жизнь положений Стратегии пространственного развития. Это потребует разработки Стратегий макрорегионов, а также планов их реализации в форме аналитических программ территориального развития. Мы в полной мере готовы участвовать в этом процессе.

«Именно в Нижнем Новгороде реализуется проект по организации первого в России учебного Центра высокоскоростной магистрали. Он позволит создать головной учебный центр в ОАО «РЖД», а также предполагает развитие сквозной системы обучения сотрудников ВСМ». Фото nn.aif.ru

— Вы упомянули ВСМ Москва — Казань, проект которой сегодня утверждается для участка Москва — Нижний Новгород. Для вас имеет значение, чтобы проект был реализован в полном объеме, то есть чтобы дорога дошла до Казани, а потом и до Екатеринбурга? И каковы преимущества для вашего региона от строительства ВСМ?

— ВСМ очень важный проект для Нижегородской области, который позволит серьезно улучшить транспортную доступность региона. Это экономия времени пассажиров, экологические эффекты, повышение безопасности, развитие туризма, создание рабочих мест, снижение потребностей в инвестициях в транспортную инфраструктуру, агломерационные эффекты, рост региональной занятости.

По предварительным оценкам, возможное увеличение турпотока в Нижегородскую область составит не менее 10 процентов. Кроме этого, именно в Нижнем Новгороде реализуется проект по организации первого в России учебного Центра высокоскоростной магистрали. Он позволит создать головной учебный центр в ОАО «РЖД», а также предполагает развитие сквозной системы обучения сотрудников ВСМ. Поэтому для нашего региона имеет значение реализация проекта в любых его объемах.

— Нижегородская, Ульяновская и Иркутская области войдут в созданный межрегиональный авиационный кластер. Какие это создает возможности для вашего региона?

— Все три региона исторически активно развивали авиационную промышленность. Региональная структура кластера определена, исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве инновационного среднемагистрального авиалайнера МС-21.

От Нижегородской области в состав участников вошли ООО «Рост-Авиа», НОАО «Гидромаш», АО ПКО «Теплообменник». Участие в межрегиональном кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50 процентов от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции. Это неплохая мера поддержки, которая может дать результат на практике.

Надеюсь, что сотрудничество предприятий из разных регионов поспособствует созданию и новых видов продукции организаций авиастроения.

«Пионером в проекте «Умный город» стал Саров»

— Ваш регион вошел в пилотный проект Минстроя «Умный город». Как будет реализовываться эта программа? Какие первые шаги уже сделаны в этом направлении?



— В Нижегородской области реализация мероприятий, входящих в проект «Умный город», ведется не первый год. Так, развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», включающий систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, весогабаритный контроль, лесопожарный мониторинг. Всего в АПК интегрировано 15 внешних информационных систем. Это, например, позволяет оперативно прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций и вырабатывать единый комплексный план реагирования для всех служб и ведомств. Этот опыт помогает и в том, чтобы сделать города удобнее для жизни.

«В Нижегородской области реализация мероприятий, входящих в проект «Умный город», ведется не первый год. Так, развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», включающий систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, весогабаритный контроль, лесопожарный мониторинг». Фото atomic-energy.ru

— В «Умный город» вошли сразу три нижегородских города: Саров, Нижний Новгород и Дзержинск…

— Пионером в этой работе стал Саров. Совместно с ГК «Росатом» внедрена и развивается интегрированная программная платформа «Умный город Росатом» — многослойная карта города с геопривязкой. Платформа предоставляет два типа функционала — для жителей и для служебных целей. Она обеспечивает мониторинг, контроль и управление системами городской инфраструктуры.

В пилотных городах в 2019 году начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая обеспечит анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта и позволит регулировать загруженность участков транспортной сети. На проезжих частях установят «умные светофоры». Также в 2019 году в регионе запланировано внедрение цифрового платформенного решения по вовлечению граждан в решение вопросов городского развития и управления ресурсами города. Система позволит без заполнения бумажных документов взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы по различным категориям, а также контролировать работу коммунальных служб.

Все это только малая часть из запланированного нами к реализации. Дорожные карты включают в себя проекты по обеспечению безопасности и комфорта жителей и гостей городов, по экологическому мониторингу, развитию туризма, модернизации систем государственного управления и сферы ЖКХ.

— Нижегородская область закрепила за собой лидерские позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России. Это только начало?

— Хотел бы остановиться на двух инвестиционных рейтингах, которые оценивают все 85 субъектов федерации и где Нижегородская область стабильно занимает высокие позиции. Это «Инвестиционный рейтинг регионов России», который проводится Рейтинговым агентством «Эксперт РА», и «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации» Национального рейтингового агентства. По данным рейтинга, проводимого «Эксперт РА», Нижегородская область стабильно находится в группе 2A (средний потенциал — минимальный риск) вместе с Белгородской, Ростовской, Самарской областями, республиками Башкортостан и Татарстан. Учитывая, что в группе 1А (максимальный потенциал — минимальный риск) находятся только Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, мы считаем, что Нижегородская область занимает высокое положение в данном рейтинге.

— А по оценке Национального рейтингового агентства?

— В рейтинге 2018 года высший рейтинг присвоен Москве и Санкт-Петербургу. Нижегородская область подтвердила свой рейтинг на третьей позиции вместе с 15 другими регионами (среди них Калужская, Самарская, Липецкая, Свердловская, Калининградская области, Республика Башкортостан и другие).

«Володарск и Решетиха — перспективные площадки для реализации инвестпроектов»

— Подстегнул ли ЧМ по футболу интерес к инвестированию средств в регион?



— Чемпионат мира, несомненно, помог привлечь внимание к Нижегородской области, но работа с инвесторами требует постоянного вовлечения. Летом мы провели большую работу по подготовке «Стратегии развития региона». Основные решения по улучшению инвестиционного климата были выработаны в ходе стратегических сессий и рабочих встреч с представителями деловых сообществ, а затем нашли отражение в итоговом варианте Стратегии.

Такое общение с бизнес-кругами стало постоянным. Вместе с членами правительства региона была проведена расширенная встреча с предпринимателями. Принято решение проводить такие встречи регулярно: на уровне глав местного самоуправления и заместителей губернатора раз в квартал, на уровне губернатора — раз в полугодие.

«Чемпионат мира, несомненно, помог привлечь внимание к Нижегородской области, но работа с инвесторами требует постоянного вовлечения». Фото vgoroden.ru

— С помощью каких еще механизмов вы планируете поддерживать благоприятный инвестиционный климат?

— Недавно Нижегородской области удалось получить одобрение на создание двух территорий опережающего социально-экономического развития. Статус ТОСЭР будет закреплен за Володарском и Решетихой. Это очень перспективные площадки для реализации инвестпроектов. Резиденты могут рассчитывать на преференции в виде освобождения от налогов на землю и имущество, а также снижения ставки по налогу на прибыль. Для них ставка будет составлять 5 процентов в первые 5 лет и 12—13 процентов в следующие 5 лет. Кроме этого, ставка по страховым взносам будет снижена до 7,6 процента. На площадки ТОСЭР планируется привлечь около 30 инвесторов. Всегда будем рады видеть новых резидентов!

— Что, на ваш взгляд, особенно привлекательно для инвесторов: удобные сервисы, особые условия партнерства что-то другое?

— Мы создали единое окно для инвесторов — специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами — Корпорацию развития Нижегородской области. Также Корпорация развития занимается вопросами развития инвестиционной инфраструктуры для создания благоприятных условий для инвесторов. В настоящее время в проработке находится вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа, которая будет состоять из нескольких площадок.

В 2019 году был создан институт инвестиционных уполномоченных. Это механизм контроля за соблюдением муниципальными органами и должностными лицами прав и интересов предпринимателей и инвесторов. На сегодняшний день все 52 муниципальных образования области назначили своих представителей на эту должность.

Была проведена модернизация инвестиционного портала Нижегородской области, стали доступны новые современные сервисы. Любой желающий может предложить инвестиционную площадку, разместить информацию о своем проекте, для реализации которого требуется дополнительное финансирование, пользователи могут принять участие в онлайн-конференциях, форуме, подать предложение для включения в повестку Совета по стратегии развития и инвестициям и многое другое.

— Какая результативность от участия региона в выездных мероприятиях, в частности, в недавнем сочинском инвестфоруме?

— Мы активно работаем с потенциальными инвесторами и партнерами вне региона. Так, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано 10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. В частности, специальный инвестиционный контракт с ООО «Снабполимер Медицина Нижний Новгород». Компания реализует инвестиционный проект по созданию и освоению производства безопасных одноразовых шприцев с инженерной защитой от повторного применения, не имеющих произведенных в Российской Федерации аналогов. Обязательно будем продолжать работу по улучшению инвестиционного климата в регионе.

«Мы активно работаем с потенциальными инвесторами и партнерами вне региона. Так, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано 10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах». Фото niann.ru

— Как развивается государственно-частное партнерство, какие есть интересные проекты в этой сфере?

— Реализация проектов в формате ГЧП и концессии является эффективным инструментом развития социальной инфраструктуры и реального сектора экономики. На данный момент на основании заключенных правительством Нижегородской области соглашений в регионе реализуется четыре ГЧП-проекта и семь концессионных проектов. С использованием данных механизмов создано восемь физкультурно-оздоровительных комплексов, два ледовых дворца и т. д. Общий объем инвестиций, предусмотренный заключенными соглашениями, превысил 7,5 млрд рублей.

Сейчас в целях модернизации инфраструктуры детского отдыха правительством региона совместно с ВЭБ ведется подготовка проектов реконструкции сети детских оздоровительных и образовательных летних лагерей на основе концессионных соглашений. Нижегородская область станет пилотным регионом в этом направлении.