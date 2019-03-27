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Оперный певец Аскар Абдразаков назначен советником Хабирова

05:44, 27.03.2019
Оперный певец Аскар Абдразаков назначен советником Хабирова
Фото: kulturarb.ru

Российский оперный певец Аскар Абдразаков назначен советником руководителя Башкирии по вопросам культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Согласно опубликованному документу, Абдразаков будет работать на общественных началах.

Добавим, Аскар Абдразаков является солистом Мариинского театра, народным артистом Башкирии. В 2010—2011 годах работал на должности министра культуры РБ.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Башкирию опорным регионом для России.

ОбществоВласть Башкортостан
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