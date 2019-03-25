Бывший начальник УМВД по Ижевску задержан по обвинению в пособничестве в организации азартных игр

В Удмуртии задержали бывшего начальника УМВД России по Ижевску Александра Никитина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171 — пособничество в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также ч. 1 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества УР.

Накануне Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следственных органов от избрании меры пресечения в отношении Александра Никитина. Он помещен под стражу на два месяца до 22 мая.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, выявлением фактов преступной деятельности экс-начальника УМВД РФ по Ижевску занимались сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике во взаимодействии с коллегами из СУ СК РФ по Удмуртской Республике.



Александр Никитин занимал должность начальника УМВД России по Ижевску с сентября 2014 по февраль 2019 года. Новым начальником управления стал полковник полиции Фато Мгои.