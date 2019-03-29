Рейтинг банков ПФО: прибыль сектора растет, но убыточных игроков стало больше

Несмотря на ужесточение конкуренции с госбанками, местные игроки, пусть и в разной степени, продолжают демонстрировать рост финансового результата

Рост совокупной прибыли банковского сектора ПФО за первые два месяца 2019 года сопровождается увеличением числа убыточных банков. В Татарстане таковых уже три, в округе — 13. В целом же суммарная чистая прибыль по округу за месяц увеличилась на 9,2% — до 2,38 млрд рублей, из них 2,04 млрд рублей принесли банки Татарстана.

Рост прибыли банков ПФО на фоне низких темпов прироста

Центробанк в первом квартале 2019-го «немного подчистил» банковский сектор Приволжского федерального округа: в январе была отозвана лицензия у нижегородского «Радиотехбанка», в марте — у уфимского «Роскомснаббанка» и тольяттинского «РТС-Банка». «Автовазбанк» из Самарской области был присоединен к банку непрофильных активов «Траст». Интернет-газета «Реальное время» оценила финансовые результаты работы оставшихся в ПФО 57 местных банков в январе — феврале этого года и составила их рейтинг по чистой прибыли.

Пятерка лидеров изменилась практически наполовину. Если первые два места за собой уверенно сохраняют казанские банки «Ак Барс» и «Аверс», то обладатели трех следующих мест изменились.



Рейтинг банков ПФО по чистой прибыли за январь-февраль 2019 года (тыс. рублей)

№ по итогам января-февраля 2019 года № по итогам января 2019 года Название банка Регион Прибыль за январь-февраль 2019 года, тыс. рублей Прибыль за январь 2019 года, тыс. рублей 1 1 Ак Барс Республика Татарстан 865 902,00 405 156,00 2 2 Аверс Республика Татарстан 511 642,00 380 829,00 3 6 Энергобанк Республика Татарстан 411 133,00 135 036,00 4 5 Татсоцбанк Республика Татарстан 207 110,00 157 048,00 5 19 Социнвестбанк Республика Башкортостан 189 962,00 38 110,00 6 10 НБД-Банк Нижегородская область 138 862,00 78 444,00 7 7 Ижкомбанк Удмуртская Республика 135 545,00 133 073,00 8 9 Девон-Кредит Республика Татарстан 118 297,00 89 487,00 9 11 Саровбизнесбанк Нижегородская область 98 717,00 68 524,00

«Русфинанс Банк» из Самарской области, занимавший третью строчку аналогичного рейтинга по итогам января, в феврале практически обнулил свою январскую чистую прибыль в размере 377,85 млн рублей, доведя ее к 1 марта до символических 722 тыс. рублей, и, соответственно, спустился с третьего места в рейтинге на 44-е.



Комментируя снижение данного показателя, пресс-служба «Русфинанс Банка» предложила дождаться отчетности по МСФО, поясняя это тем, что отчетность по российским стандартам финансового учета (РСБУ) не в полной мере отражает финансовый результат банков, так как является более формальной и не полностью перешла на принцип начисления и нормализацию результата, как это реализовано в отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). «В зависимости от периода на результат может оказать влияние выплата налогов, другие события. Особенно это заметно в первом квартале», — говорят в пресс-службе.



На третьем месте теперь еще один казанский участник рынка — «Энергобанк» братьев Хайруллиных, который ранее занимал шестую позицию.



«Урал ФД» из Пермского края, несмотря на то, что, как и месяцем ранее, так же отработал в плюс и в феврале, однако величина его чистой прибыли за два месяца не позволила сохранить четвертую позицию — банк теперь занимает 12-ю строчку.

Казанский «Татсоцбанк» с пятого переместился на четвертое место с результатом в 207,11 млн рублей. Таким образом, первые четыре места среди наиболее прибыльных банков ПФО занимают татарстанские участники рынка.

Пятерку лидеров замыкает «Социнвестбанк» из Башкортостана, который по итогам двух месяцев смог увеличить свой январский результат практически в пять раз — до 189,96 млн рублей.

Пятерку лидеров замыкает «Социнвестбанк» из Башкортостана. Фото abnews.ru

В России в 2018 году «ушли» 77 банков, а в ПФО — всего четыре



Если совокупный результат действующих банков в январе составил 2,18 млрд рублей, то к 1 марта этот показатель вырос до 2,38 млрд рублей, или на 9,2%. В первую очередь опять же за счет татарстанских игроков. В то же время эта цифра выглядит достаточно скромно на фоне общероссийского показателя. Согласно данным, представленным регулятором в отчете о развитии банковского сектора России, его прибыль за январь составила 264 млрд рублей, а за два месяца — уже 481 млрд, прирост — 82%. По сравнению с аналогичным двухмесячным показателем 2018-го и того больше — 2,7 раза.

Аналитики склонны оптимистично оценивать ситуацию в ПФО, не принимая во внимание итоги первых месяцев года. По их мнению, результаты работы кредитного учреждения за один-два месяца вряд ли можно рассматривать в качестве базы для каких-то выводов — это скорее данные для оперативной оценки.

Убыток конкретного банка может быть связан с разовыми платежами: он мог гасить какие-то кредиты либо покупать недвижимость, другие серьезные активы, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. «Вот если по итогам года все четыре квартала — плохо, тут уже — да, есть повод для беспокойства, а на коротком этапе все что угодно может быть, — пояснил он. — Если из квартала в квартал банк будет показывать плохие результаты, и к тому же ухудшающиеся, тогда можно говорить, что у банка действительно проблемы».



Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова отметила другой позитивный тренд: в то время как в России в 2018 году ушли или лишились лицензии 77 банков, в Приволжском федеральном округе — всего четыре, «так что ситуация в банковском секторе ПФО в прошлом году была относительно неплохой». Эксперт также напоминает, что на днях регулятор заявил о готовности выдать лицензию казанскому «Банку 131»: «Это будет высокотехнологичный банк, работающий пока по базовой лицензии, но за такими банками, возможно, будущее».

Если январь из зарегистрированных в ПФО банков с отрицательным результатом закончили девять, то за два месяца таковых стало 13. Говоря об убытках банков, Мильчакова предполагает, что они, скорее всего, «могли быть вызваны сокращением спроса на кредиты из-за роста процентной ставки в конце 2018 года, однако похоже на то, что ЦБ РФ в текущем году вернется к смягчению монетарной политики, значит, и объемы кредитования снова будут расти».

«Давление на прочих игроков ПФО будет нарастать»



В то же время, говоря о росте числа убыточных банков, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предупреждает: «Полагаем, что проблемы банковского сектора в ПФО являются отражением тенденции по сжатию регионального банкинга по стране в целом. С учетом того факта, что действия регулятора по «расчистке» банковского сектора в данном округе в начале 2019 года имеют повышенную активность (в марте сразу три банка попали в поле действия данной деятельности ЦБ), то можно ожидать, что давление на прочих игроков ПФО будет нарастать. Считаем, что под действием вышеупомянутой тенденции игроки с условно нейтральным финансовым положением и кредитным качеством будут испытывать на себе рост недоверия со стороны клиентов, которые, в свою очередь, будут переходить в федеральные банки с госучастием в поисках надежности».

Коренев обращает внимание, что сегодня в основном среди убыточных банков — небольшие игроки, которые «либо давно уже испытывают трудности, либо вытесняются с рынка крупными игроками. Ни для кого не секрет, что у нас сейчас более 70 процентов банковского сектора — это госбанки, конкурировать с ними достаточно тяжело». Более успешно это могут делать либо банки из первой сотни, либо банки кэптивные, то есть те, которые ориентированы на обслуживание отдельных групп компаний, либо аффилированных между собой, либо объединенных единой тематикой, говорит эксперт.

«Что касается мелких банков, то у них серьезные проблемы и с привлечением ресурсов — не очень охотно люди несут к ним деньги на депозиты, и с размещением средств в какие-либо активы. И кроме того, у очень многих мелких банков традиционно начинаются проблемы с законодательством в части закона 115-ФЗ. В целом показатели банковского сектора достаточно стабильны. Сказать, что они блестящие, нельзя, но тем не менее у нас опять же, как всегда, среднюю температуру по больнице делают ВТБ, Сбербанк, «Газпромбанк» и другие, и у них все неплохо, поэтому они дают в целом неплохие показатели по банковскому сектору. Однако, если копаться детально, здорово дела обстоят у нескольких гигантов, а мелкие банки понемногу вымирают, покидают рынок, рано или поздно попадают под санацию, на отзыв лицензии и т. д.», — говорит Коренев. Тенденция к сокращению количества банков пока сохраняется. «Темпы отзыва лицензий несколько упали — это не то, как было год-два назад, когда по два-три банка в неделю исчезали с рынка. Я так думаю, что в течение пары лет останется не большее 400 банков. Мелкие банки просто не выдерживают конкуренции с фактически монополистами на этом рынке», — предполагает собеседник.

Как уже отмечалось ранее, с начала этого года действуют изменения в бухучете кредитных организаций в соответствии с МСФО 9, связанные с принципами резервирования, корректировок по операциям и учета отдельных категорий активов по справедливой стоимости. Данные изменения существенно повлияли на структуру, величину баланса банков и финансовый результат. Оценка такого влияния возможна после опубликования участниками 102-й формы отчета (о финансовых результатах) по итогам первого квартала.



В Татарстане убыточных стало больше, но совокупная прибыль растет



По сравнению с итогами работы в январе, когда убыток показал только «ИК Банк», по результатам первых двух месяцев таких банков уже три. Но в целом совокупный финансовый результат банков за январь — февраль увеличился более чем в полтора раза — с 1,3 млрд рублей до 2,04 млрд рублей, или на 57%.

Рейтинг банков Республики Татарстан по чистой прибыли за январь-февраль 2019 года (тыс. рублей)

№ по итогам января-февраля 2019 года № по итогам января 2019 года Название банка Регион Прибыль за январь-февраль 2019 года, тыс. рублей Прибыль за январь 2019 года, тыс. рублей 1 1 Ак Барс Республика Татарстан 865 902,00 405 156,00 2 2 Аверс Республика Татарстан 511 642,00 380 829,00 3 4 Энергобанк Республика Татарстан 411 133,00 135 036,00 4 3 Татсоцбанк Республика Татарстан 207 110,00 157 048,00 5 5 Девон-Кредит Республика Татарстан 118 297,00 89 487,00 6 6 Акибанк Республика Татарстан 65 100,00 32 355,00 7 7 Банк Казани Республика Татарстан 29 931,00 26 917,00 8 10 Камский Коммерческий Банк Республика Татарстан 18 788,00 11 884,00 9 9 Автоградбанк Республика Татарстан 17 200,00 15 928,00

Более чем в два раза — с 405,16 млн рублей до 865,9 млн рублей — увеличил свою чистую прибыль опорный для республики «Ак Барс» Банк по сравнению с нынешним январем. В прошлом году за те же два месяца аналогичный показатель АББ составил 410,15 млн рублей.



Уверенно растет финансовый результат «Аверса». Если в январе банк заработал 380,83 млн рублей чистой прибыли, то к 1 марта она составила уже 511,64 млн рублей — прирост более чем на 34%.

Семимильными шагами увеличивает свой финрез «Энергобанк». Если в январе — феврале прошлого года кредитная организация заработала 47,28 млн рублей, за весь 2018-й год — 739,33 млн рублей, то за первые два месяца 2019-го — уже 411,13 млн рублей. Из них только в феврале — более 276 млн рублей.

Отдельно отметим, что чистая прибыль «Камского коммерческого банка» за январь — февраль по сравнению с прошлогодним показателем выросла почти в 4 раза, «Автоградбанка» — более чем в 6 раз, «Заречья» — ровно в 15 раз.

«Татсоцбанк», «Акибанк» и «Алтынбанк» также показали уверенный рост прибыли, в том числе по сравнению с результатами за январь — февраль прошлого года.

В то же время некоторые игроки рынка продемонстрировали минусовые результаты. Так, если за январь — февраль прошлого года чистая прибыль «Автокредитбанка» Фоата Комарова составила 6,62 млн рублей, а за весь 2018-й — 41,69 млн, то в феврале нынешнего года банк не только обнулил январскую прибыль в 6,79 млн рублей, но и ушел в минус до -6,75 млн рублей.

Стабильно держится в отрицательной зоне «ИК Банк», бенефициар которого — болгарский бизнесмен Иво Каменов. В первые два месяца прошлого года банк получил отрицательный финансовый результат в размере -18,89 млн рублей, за весь 2018-й — убыток в -22,9 млн рублей. С начала этого года банк все так же находится в красной зоне, убыток в январе этого года составил 5,57 млн рублей, а за два месяца — уже 16,39 млн рублей. Хотя справедливости ради нужно обратить внимание — это чуть лучше прошлогоднего аналогичного показателя. И успокаивать, вероятно, здесь должно то, что норматив достаточности капитала Н1 на последнюю отчетную дату составляет рекордные среди татарстанских банков 59,82%.

«Тимер Банк» пока показал убыток. Фото Романа Хасаева

«Тимер Банк» пока показал убыток за два месяца этого года. При этом в январе — феврале прошлого года «Тимер» заработал 200,27 млн рублей, по итогам всего 2018-го чистая прибыль составила 156,94 млн.

В феврале кредитный портфель банка увеличился с 20,6 млрд рублей до 22 млрд, или на 6,6%, незначительно выросла просроченная задолженность по кредитам предприятиям — с 8,7 млрд рублей до 8,74 млрд рублей, или на 0,41%. Уровень резервирования по кредитному портфелю поднялся с 14,51% до 14,95%, то есть на 0,44 п.п. Вероятно, это нашло свое отражение в финансовом результате банка за февраль. Напомним, что сейчас «Тимер» санируется «РФК-банком», такие показатели в данной ситуации допустимы.

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова говорит, что наиболее существенным для общей картины по Республике Татарстан является убыток «Тимер Банка»: «Автокредитбанк» и «ИК банк» по размеру активов небольшие даже по республиканским меркам, поэтому их результаты не настолько влияют на общую картину банковского сектора Татарстана, как результаты банка «Ак Барс», «Аверса» или «Тимер Банка».

Банки «Автокредитбанк», «ИК Банк» и «Тимер Банк» на момент публикации ситуацию с убытками не прокомментировали.

