Следком не стал возбуждать дело по факту появления гроба у здания правительства Самарской области

Следственный комитет по Самарской области отказал в возбуждении уголовного дела по факту появления гроба у здания правительства региона.



Это связано с тем, что отсутствует состав преступления, пишет «Интерфакс».

Напомним, скандал вокруг сферы ритуальных услуг в Самарской области разгорелся в конце февраля. Женщина привезла гроб с телом своего мужа к зданию мэрии, поскольку она не смогла его похоронить. Захватившая монополию на рынке компания не дала провести церемонию из-за того, что вдова обратилась к конкурентам.

Близкие смогли похоронить мужчину на кладбище в поселке Мирный под Самарой. Отмечается, что он скончался 6 февраля, но похоронить его не могли больше двух недель.