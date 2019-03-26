Бюджет Удмуртии на 2019 год увеличили на 4,2 млрд рублей

Депутаты Госсовета Удмуртии одобрили предложенные Минфином республики изменения в бюджет региона на 2019 год. Доходная и расходная части увеличены соответственно на 4,2 млрд рублей.

Как пояснила замминистра финансов УР Вера Сухих, доходы увеличиваются за счет ожидаемого роста поступлений по налогу на прибыль на 2,4 млрд рублей, налога на доходы физических лиц на 453 млн рублей и ряда других. Также запланировано увеличение объема безвозмездных поступлений на сумму 750 млн рублей в связи с ожидаемым поступлением в бюджет УР трансфертов из федерального бюджета.

Основная часть дополнительных расходов будет направлена на восстановление резерва на общую сумму 2,8 млрд рублей для обеспечения текущей деятельности государственных и муниципальных учреждений, органов власти, реализации мероприятий госпрограмм УР. 470 млн рублей пойдут на создание дополнительных мест в детских садах, 200 млн рублей — на обеспечение лекарствами, 58 млн рублей направят на реализацию нацпроектов.

Таким образом, общий объем доходов в 2019 году прогнозируется в сумме 77,09 млрд рублей, расходов — 77,52 млрд рублей, дефицит бюджета — 427 млн рублей.

Ранее стало известно, что 0,5 млрд рублей будет направлено на развитие учреждений культуры Удмуртии в этом году.

