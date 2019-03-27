День «икс» для Радия: удалось ли «потушить пожар» в башкирском Сибае?

Хабиров пообещал «чистый воздух» в зауральском городе, когда в Башкортостан наведалась делегация СПЧ

Решающий день для врио главы Башкирии Радия Хабирова наступил накануне. Ранее он заявлял, что источник смога в Сибае, на который жалуются жители города, должен быть ликвидирован 26 марта. Пикантности ситуации добавил визит в регион делегации президентского Совета по правам человека, члены которого направились в зауральский город для изучения обстановки. Сдержал ли рулевой республики свое обещание и что московские правозащитники делали в «башкирском Чернобыле» — об этом в материале «Реального времени».

«Воздух в Сибае будет чистым»

Вчерашний день стал контрольной датой для жителей Сибая и врио главы Башкирии Радия Хабирова, пообещавшего решить экологическую проблему города. Напомним, уже с прошлого года жители «башкирского Чернобыля» жалутся на смог и проблемы со здоровьем, о чем «Реальное время» писало неоднократно. Источник загрязнения воздуха – местный карьер, в котором происходят окислительные процессы, из-за чего в атмосферу выделяется диоксид серы.

Власти города и региона называли разные сроки для ликвидации очага задымления. Однако уже в марте руководитель республики назвал крайнюю дату – именно 26 марта. При этом городской суд Сибая позволил промышленникам отодвинуть этот срок на месяц, обязав Учалинский ГОК (входит в холдинг УГМК) «потушить» карьер к 28 апреля.

Казалось бы, с началом работ выбросы должны были уменьшиться. Однако буквально на днях датчики, установленные горожанами, зафиксировали превышение допустимых значений токсичного вещества в воздухе в 64 раза. По сводкам МЧС по РБ, уже 25 и 26 марта превышения ПДК диоксида серы в городе не зафиксировано.

Накануне с утра Радий Хабиров отчитался в соцсетях о выполнении своих обещаний.

— Как и планировалось, УГОК прошел отметку 469 метров и докладывает, что основные очаги тления остались под водой. При этом понятно, что, образно говоря, внутри карьера – залитая водой доменная печь, и некоторое время она будет остывать, — сообщил «башлык».

По его словам, если все будет идти штатно, количество случаев превышения ПДК в ближайшие недели снизится до нуля.

— В любом случае, ситуацию мы полностью контролируем, и воздух в Сибае будет чистым, — оптимистично заявил Радий Фаритович. – Спасибо жителям города за терпение и спокойствие.

В этот день в зауральском городе завершился прием группы медиков из Уфы. Специалистов отозвали обратно в башкирскую столицу.

«В течение 26 дней будет выходить пар»

Визит в Башкирию делегации Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во главе с Михаилом Федотовым необычным образом выпал как раз на этот срок. В Сибай направилась комиссия СПЧ по экологическим правам. Гости из Москвы осмотрели месторождения «Новый Сибай», «Нижняя залежь», «Камаган» и провели две встречи с горожанами. Руководитель комиссии – исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков. Его сопровождали эксперты СПЧ Григорий Куксин, Михаил Крейндлин, Алексей Киселев, активист движения «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров и представители УГОКа.

25 марта в городской администрации правозащитники встретились с мэром Сибая Рустемом Афзаловым, топ-менеджментом Уральской горно-металлургической компании и жителями. Директор по горному производству УГМК Григорий Рудой отметил, что карьер нельзя было сразу затапливать, поскольку нужно было построить перемычки. Ежедневно в чашу заливали 8 –10 тыс. кубометров воды.

Однако смог в городе не уменьшался. По словам Рудого, по мере поднятия воды вверх происходили обрушения внутри карьера. Смесь попадала в «несанкционированные» трещины, из-за чего происходили выбросы. Промышленники залили 388 тыс. кубометров воды, засыпали 1,6 млн тонн породы и 400 тыс. тонн извести.

— По оценке наших специалистов, в течение 26 дней будет выходить пар, поскольку наверху еще не все остыло, — отметил представитель холдинга. – Остывание идет медленно. После того, как мы справимся с главной «головной болью» Сибая, будет откачка воды, чтобы коллектив сибайского филиала Учалинского ГОКа мог возобновить производственную деятельность. Откаченная вода будет очищена.

«Начались непонятные стычки, ссоры…»

26 марта комиссия СПЧ собрала сибайцев в Центре детского творчества, где месяцем ранее Радий Хабиров проводил встречу горожан с гендиректором УГМК Андреем Козицыным. Как сообщила «Реальному времени» активистка движения «Сибай, дыши!» Регина Идрисова, в этот раз местные власти снова создали «массовку» из бюджетников. Но заполнить ими зал не удалось, и свободных мест оставалось довольно много, поэтому на встречу могли попасть все желающие.

— Судя по заполняемости зала, в этот раз население повело себя не столь активно, как на встрече с Хабировым и гендиректором УГМК Козицыным, — поделилась впечатлениями наша собеседница. – Дали возможность задать вопросы и выслушать наши мнения. Но среди жителей начались непонятные стычки, ссоры, перебивания. Люди чаще просто высказывались, а не задавали вопросы, будто эти специалисты не понимают, о чем речь. Хотя уверена, что члены СПЧ заранее изучили этот вопрос.

Горожане пожаловались, что до визита Хабирова показания датчиков, которые устанавливали местные власти, постоянно занижались. Также, по их словам, медики отказывались связывать их проблемы со здоровьем с ядовитыми газами.

После этого глава городской администрации Рустем Афзалов рассказал, как идет работа с населением, отметив, что мэрия взаимодействует с активом группы «Сибай, дыши!». К слову, Цыпленков поблагодарил представителей этого движения, поставив их в пример, как нужно работать гражданам.

Но горожан интересовал вопрос, как им жить дальше в отравленном городе. Члены СПЧ не смогли дать ответа.

В результате жители выдвинули свои пожелания к промышленникам и правозащитникам: объявить в Сибае режим ЧС; привлечь к ликвидации очага силы, не связанные с УГМК; назначить окончательные сроки устранения последствий; провести независимую экспертизу воды и почвы; организовать правительственную комиссию, контролирующую ситуацию в городе; четко установить границы санитарных зон в Сибае. Также они потребовали выплатить компенсацию вреда здоровью всем горожанам, оплатить стоимость жилья для переезда в более благоприятный для проживания район, провести медицинскую реабилитацию и рекультивировать карьер сразу после ликвидации очагов тления.

— Комиссия очень адекватная, настроена решительно, — охарактеризовала московских гостей Идрисова. – Они записали наши требования, обещали подробнее изучить ситуацию и добиться решения вопросов. Хотя у них недостаточно полномочий, в чем они честно признались.

«Республиканские власти приоткрыли занавес»

Эксперты, как и горожане, по-разному оценивают итоги визита СПЧ в Сибай для врио главы республики.

Так, политолог, заместитель председателя Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев считает, что правозащитники увидели, как решается проблема в Зауралье. По его информации, Совет по правам человека определил себе целый комплекс объектов, который планировалось посетить. И никто до конца не знал, куда отправятся члены совета.

— Впервые для Башкирии, несмотря на устоявшиеся политические традиции, нынешние республиканские власти приоткрыли занавес, и члены СПЧ увидели ситуацию не сквозь глянец, а всю проблематику как есть, — подчеркнул Казанцев в беседе с корреспондентом «Реального времени». – Они посетили в том числе Сибай, также опрашивали жителей Уфы, знают ли те о проблеме Сибая, насколько она острая. На месте они убедились в нормализации ситуации. Те информационные вбросы, включая и самые дикие, которые проходили от московских политиков и некоторых местных активистов, не подтвердились. И выезд членов СПЧ на место, встречи с гражданами – это уже не слухи, не домыслы и не диалектика, а фактическая работа. Перед поездкой в Башкирию они брали контакты из открытых источников, ни у кого не запрашивая никакой информации. И напрямую общались со всеми, кого находили.

Политолог уверен, что нормализацию экологической ситуации признали независимые эксперты, экологи, однако политический накал, скорее всего, еще долго не будет спадать.

— Эта тема интересная, долгоиграющая с политической точки зрения, особенно для разных интересантов. В предвыборный год любой негативный экстрафактор, даже если он был нивелирован и исчерпал себя, будет давать отголоски вплоть до дня выборов главы республики, — резюмирует Казанцев.

«Рассчитываю, что ситуация не будет доведена до скандалов»

Вместе с тем, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, который недавно с приключениями проехал по Сибаю, придерживается противоположной точки зрения.

— Решением проблемы не является подтопление или ликвидация задымления в карьере города Сибай, — комментирует он. – Решением проблемы является приведение содержания диоксида серы в воздухе к нормальным показателям. А это может не произойти в результате подтопления или уничтожения очага возгорания. Граждане, живущие на территории пораженных районов, периодически сигнализируют о превышении предельно допустимых норм в десятки раз. Я абсолютно уверен, что проблема подтоплением решена не будет.

В этой связи Исаев обозначил свои требования к Хабирову: «переходить от информационного блокирования, отзыва врачей и бросания людей на диалог с мэром». И если вопрос не будет исчерпан, он обещает снова наведаться в Сибай, чтобы «проблему невыполнения обещаний, данных исполняющим обязанности главы республики, снова довести до федерального уровня». В частности, в апреле политолог намерен совершить визит в Челябинскую область, тогда же он вновь посетит и Сибай.

— Очень рассчитываю, что ситуация не будет доведена до скандалов и демонстрации республики в самом неприглядном виде на федеральном уровне, что врио главы РБ одумается и обеспечит решение проблемы до этого момента, — говорит Исаев.

Что касается визита СПЧ, то эксперт не возлагает на него больших надежд.

— Совет по правам человека еще недавно, наверное, был одним из последних органов, пусть и не принимающих решения, но способных критично относиться к действиям власти, в том числе и региональной. Теперь он становится все более похожим на Общероссийский народный фронт – организацию, которая, скорее, успокаивает общество, не выдавая критичность сложившейся ситуации. Но при отсутствии соответствующих полномочий, статуса, снижении качества работы СПЧ, надеюсь, что такая проблема, как горение медного карьера в Сибае, дополнит крик отчаяния жителей города. Хотя бы в этом случае современный актуальный статус СПЧ сможет стать критичным, чтоб помочь эту проблему разрешить.

Промежуточную позицию занимает активистка «Сибай, дыши!».

— В какой-то степени обещание Хабирова выполнено, — подчеркивает Регина Идрисова. – Как убедился наш общественник Эдуард (Кадыров, – прим. ред.), очаги окисления находятся в воде. Но новые очаги обнаружились совсем недавно, и неизвестно, как они себя поведут. Выбросы продолжаются. Представитель УГМК Григорий Рудой сказал, что еще 25–26 дней будет идти пар, а не смог. Однако до сегодняшнего дня мы наблюдали именно смог (диоксид серы), а не испарение воды.