Врачей башкирского роддома рассмешил отчет главврача о зарплатах

Врачи роддома в башкирском городе Салавате не смогли сдержать смех, когда услышали официальный размер своих зарплат, сообщает Пятый канал.

Это произошло во время встречи медиков с членом СПЧ Натальей Евдокимовой. Она поинтересовалась размерами зарплат сотрудников, на что главврач предоставила отчет. Оказалось, что неонатологи получают 66,5 тысячи рублей, акушерки — 35,4 тысячи рублей. Отмечается, что медперсонал роддома год борется с решением местного правительства отдать учреждение в концессию.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» главврач роддома Альбина Фатыхова назвала этот смех провокацией, при этом заметила, что озвучивала средние зарплаты.