Власти Удмуртии возьмут в безвозмездное пользование главный корпус оружейного завода в Ижевске

Власти Удмуртии возьмут в безвозмездное пользование главный корпус ижевского оружейного завода, который находится в федеральной собственности.

Как руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков сообщил, что соответствующее обращение об этом в Росимущество будет подготовлено на этой неделе, пишет ТАСС.

Напомним, что исторический памятник, построенный еще в XlX веке, был долгое время заброшен и постепенно разваливался. Летом 2018 года в нем произошел небольшой пожар, прямо в центральной башне корпуса. В результате обрушился шпиль, и объект привлек внимание общественности. С тех пор ведутся разговоры о реконструкции здания, но сделано пока немного. Стоимость работ по восстановлению корпуса оценивается от 2,5 до 4 млрд рублей.

Ранее финалисты конкурса «Лидеры России» предложили создать в Ижевске Суворовское училище и разместить его в главном корпусе оружейного завода.