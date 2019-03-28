Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел кадровые перестановки

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров провел кадровые перестановки. Так, Хайдар Валеев освобожден от должности председателя ЦИК РБ, распоряжением Хабирова он назначен на пост начальника управления главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политике, сообщается на официальном портале главы РБ.

Другим распоряжением, подписанным Хабировым, начальником государственно-правового управления главы РБ назначен Азат Галин. Полномочным представителем главы РБ в Госсобрании — Курултае РБ назначена Альбина Воробьева. Пост начальника управления главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями занял Искандер Ахметвалеев.

Напомним, ранее сообщалось, что возглавлявший с 2011 года ЦИК Башкирии Хайдар Валеев объявил о своей отставке.