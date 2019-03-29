Трансграничные переводы: Самара завалена зарубежными деньгами, а Татарстан продолжает уводить средства
Россияне получили 2 миллиарда долларов в качестве зарплат из-за рубежа и переводят свои средства в другие страны
Аналитическая служба «Реального времени» подводит итоги 2018 года на рынке трансграничных денежных переводов. Судя по всему, население страны просыпается от кризисной спячки 2015 года и финансовые связи с другими странами становятся для него более привлекательными: объемы переводов как из-за рубежа, так и за рубеж растут. Татарстан — безоговорочный лидер ПФО по выводу средств за границу, а Самарская область, наоборот, много получает из других стран.
В основном деньги уходят не в страны СНГ
По данным аналитической службы «Реального времени», за год выросло как перечисление денег из России за границу, так и поступления из-за рубежа. Оба показателя в 2018 году увеличились примерно одинаково — на 9 и 8 процентов. Из России физические лица перевели по итогам 2018 года $47,8 млрд. Годом ранее показатель составлял $43,8 млрд, а в 2016 году он был меньше на треть — всего $35,9 млрд.
Речь идет в большей степени не о трудовых мигрантах, которые помогают своим семьям в странах ближнего зарубежья, а о переводах в страны дальнего зарубежья. В эти страны перевели денег в 2,5 раза больше, чем в страны СНГ ($34,6 млрд против $13,3). При этом диспропорция в 2018 году росла: объем переводов в страны дальнего зарубежья увеличился на 12%, в то время как в страны СНГ — лишь на 3%.
Поступления в пользу физлиц в Россию — в два с лишним раза меньше, чем перечисления из России, их общая сумма составила $22,5 млрд. Показатель вырос за год на 8%, а за 2 года — на 22 процента. Из дальнего зарубежья перечислили $18,9 млрд, в то время как из стран СНГ — всего $3,6 млрд.
А вот средняя сумма переводов при этом заметно уменьшилась. Из России в 2018 году переводили в среднем $191 — $177 в страны дальнего зарубежья и несколько больше — $241 — в страны СНГ. Любопытно, что в целом средний показатель уменьшился на 13%, однако обусловлен он в основном значительным его падением для дальнего зарубежья — на 20%.
Размер одного перевода в обратном направлении, в Россию, составляет в среднем $408, этот показатель снизился на 20%. Из стран дальнего зарубежья в среднем переводили $468 (снижение на 24%), а из стран СНГ — всего $245 (снижение на 10%).
|Показатель
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Изменение за год
|Изменение за два года
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации, млн $ США
|47.838
|43.834
|35.928
|9%
|33%
|в страны дальнего зарубежья
|34.560
|30.928
|25.799
|12%
|34%
|в страны СНГ
|13.277
|12.906
|10.129
|3%
|31%
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию, млн $ США
|22.451
|20.786
|18.363
|8%
|22%
|из стран дальнего зарубежья
|18.850
|17.451
|15.515
|8%
|21%
|из стран СНГ
|3.601
|3.335
|2.847
|8%
|26%
|Сальдо
|-25.387
|-23.048
|-17.565
|10%
|45%
|страны дальнего зарубежья
|-15.711
|-13.477
|-10.283
|17%
|53%
|страны СНГ
|-9.677
|-9.571
|-7.282
|1%
|33%
Россияне держат деньги в зарубежных банках и получают $2 миллиарда зарплаты
Абсолютным лидером по целям переводов резидентов из России является перечисление собственных средств, то есть переводы на собственный счет или счет близкого родственника в другой стране. Таких переводов было около половины — на сумму $18,3 млрд из $37,1 млрд. Второй по объему целью перечислений денег из России является статья «безвозмездные перечисления» — то есть гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочее. Сумма таких переводов — $4,4 млрд. Еще $3,7 млрд заняла графа «прочие», а $3,1 млрд — переводы электронных денежных средств.
В Россию основная цель переводов — под графой «прочие». Их сумма в 2018 году составила $5,4 млрд из $19,7 млрд. Почти такая же сумма — $5,2 млрд — у графы «перечисление собственных средств». Также к значимым категориям относятся «безвозмездные перечисления и поступления» с суммой в $2,24 млрд и «заработная плата» — $2,06 млрд.
|Показатель
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Изменение за год
|Изменение за два года
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Всего
|19.739
|37.062
|18.402
|31.305
|15.937
|перечисление собственных средств
|5.205
|18.323
|4.857
|14.424
|4.515
|безвозмездные перечисления и поступления
|2.243
|4.404
|2.307
|4.549
|1.954
|привлечение кредитов
|872
|2.009
|1.131
|1.908
|1.385
|погашение кредитов
|758
|388
|1.657
|528
|1.084
|проценты по кредитам
|48
|27
|52
|18
|27
|оплата товаров
|79
|1.668
|63
|1.642
|54
|оплата услуг
|724
|1.979
|603
|1.791
|586
Швейцария как главный российский банк и много маленьких обменов деньгами с Латвией
Основная страна дальнего зарубежья, откуда переводят деньги российским физлицам, — Швейцария. В 2018 году отсюда было переведено 4,97 млрд — это на 36% больше, чем год назад. Увеличилась и средняя сумма перевода — она составила $40,6 тысяч — это на 40% больше, чем год назад. БОльшая сумма перевода — только в Монако, в среднем она составляет $74,8 тысяч, однако общая сумма невелика — всего $177 млн. В лидерах по сумме переводов, помимо Швейцарии, США — $2,11 млрд, Латвия — $1,76 млрд (причем здесь — самый скромный «средний чек» — всего $64), Великобритания — $1,1 млрд. В лидерах также Германия и Кипр. Среди стран СНГ главной страной, откуда российские физлица получали деньги, стал Казахстан — общая сумма здесь составила $1,5 млрд. В лидерах также Армения с $470 млн, Киргизия с 416 млн и Узбекистан с 397 млн.
Из России больше всего денег выводят все в ту же Швейцарию — на общую сумму $9,16 млрд. Большие потоки вывода денег также в США ($2,7 млрд), Великобританию (2,51 млрд) и Латвию (2,23 млрд). Крупные переводы, однако, только в одну из этих стран — Швейцарию, в среднем один перевод равен $9 тысячам. В Латвию, например, переводят в среднем всего по $16. Лидером по средней сумме перевода стало Монако — $288,4 тысячи. Большой показатель также у Австрии — в среднем один перевод равен $27,4 тысячи.
Что касается стран СНГ, то больше всего денег из России переводят в Узбекистан — $4,08 млрд со средним «чеком» в $366. В Киргизию было отправлено $2,4 млрд, в среднем — по $271, в Таджикистан — $2,55 млрд, в среднем — по $128.
Поступления в Россию
|Страна
|2018
|2017
|2016
|Изменение за год
|Изменение за два года
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего
|22.451
|408
|20.786
|510
|18.363
|Страны дальнего зарубежья
|18.850
|468
|17.451
|613
|15.515
|ШВЕЙЦАРИЯ
|4.970
|40.616
|3.655
|29.107
|3.156
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|2.112
|902
|1.563
|742
|1.417
|ЛАТВИЯ
|1.762
|64
|1.630
|88
|1.693
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|1.105
|2.462
|1.226
|2.304
|1.297
|ГЕРМАНИЯ
|1.038
|1.025
|970
|1.126
|970
Башкортостан начал вывод денег, а Самарская область «подсела» на зарубежные
Татарстан продолжает оставаться регионом-лидером Приволжского федерального округа по выводу денег за границу. За 2018 год из Татарстана перевели за границу $296 млн — на 9% больше, чем год назад и на 82% больше, чем 2 года назад. В лидерах по выводу денег за рубеж также Самарская область с $236 млн, Нижегородская область со 199 млн, а вот четвертый показатель у Башкортостана, но сумма тут значительно меньше — всего $101 млн. Лидером по годовому росту темпов вывода денег стала Оренбургская область, здесь показатель вырос сразу на 60%, с 32 до 51 млн долларов. Из лидеров стоит выделить уже упомянутый Башкортостан — показатель за год вырос тут на 30%.
Больше всего денег из-за рубежа получают в Самарской области — $222 млн. Регион был лидером по этому показателю и год назад, но цифры выросли за год сразу на 59% (это рекорд среди регионов ПФО). Второе место оказалось у Нижегородской области со $121 млн, Татарстан находится на третьем с $61,4 млн (тут рост – на 28% за год).
|Регион ПФО
|2018
|2017
|2016
|Изменение за год
|Изменение за два года
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Республика Татарстан
|61,4
|296,1
|357,5
|-234,7
|48,0
|Самарская область
|222,2
|236,1
|458,4
|-13,9
|140,0
|Нижегородская область
|121,0
|198,6
|319,7
|-77,6
|112,0
|Пермский край
|35,4
|61,6
|97,0
|-26,1
|32,0
|Республика Башкортостан
|49,9
|100,6
|150,5
|-50,7
|38,0
|Удмуртская Республика
|20,3
|32,4
|52,8
|-12,1
|16,0
|Саратовская область
|32,9
|43,3
|76,3
|-10,4
|30,0
|Кировская область
|7,7
|41,5
|49,3
|-33,8
|13,0
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