Трансграничные переводы: Самара завалена зарубежными деньгами, а Татарстан продолжает уводить средства

Россияне получили 2 миллиарда долларов в качестве зарплат из-за рубежа и переводят свои средства в другие страны

Аналитическая служба «Реального времени» подводит итоги 2018 года на рынке трансграничных денежных переводов. Судя по всему, население страны просыпается от кризисной спячки 2015 года и финансовые связи с другими странами становятся для него более привлекательными: объемы переводов как из-за рубежа, так и за рубеж растут. Татарстан — безоговорочный лидер ПФО по выводу средств за границу, а Самарская область, наоборот, много получает из других стран.

В основном деньги уходят не в страны СНГ

По данным аналитической службы «Реального времени», за год выросло как перечисление денег из России за границу, так и поступления из-за рубежа. Оба показателя в 2018 году увеличились примерно одинаково — на 9 и 8 процентов. Из России физические лица перевели по итогам 2018 года $47,8 млрд. Годом ранее показатель составлял $43,8 млрд, а в 2016 году он был меньше на треть — всего $35,9 млрд.

Речь идет в большей степени не о трудовых мигрантах, которые помогают своим семьям в странах ближнего зарубежья, а о переводах в страны дальнего зарубежья. В эти страны перевели денег в 2,5 раза больше, чем в страны СНГ ($34,6 млрд против $13,3). При этом диспропорция в 2018 году росла: объем переводов в страны дальнего зарубежья увеличился на 12%, в то время как в страны СНГ — лишь на 3%.

Поступления в пользу физлиц в Россию — в два с лишним раза меньше, чем перечисления из России, их общая сумма составила $22,5 млрд. Показатель вырос за год на 8%, а за 2 года — на 22 процента. Из дальнего зарубежья перечислили $18,9 млрд, в то время как из стран СНГ — всего $3,6 млрд.

А вот средняя сумма переводов при этом заметно уменьшилась. Из России в 2018 году переводили в среднем $191 — $177 в страны дальнего зарубежья и несколько больше — $241 — в страны СНГ. Любопытно, что в целом средний показатель уменьшился на 13%, однако обусловлен он в основном значительным его падением для дальнего зарубежья — на 20%.

Размер одного перевода в обратном направлении, в Россию, составляет в среднем $408, этот показатель снизился на 20%. Из стран дальнего зарубежья в среднем переводили $468 (снижение на 24%), а из стран СНГ — всего $245 (снижение на 10%).

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов), 2018 год

Показатель 2018 г. 2017 г. 2016 г. Изменение за год Изменение за два года Перечисления физическими лицами из Российской Федерации, млн $ США 47.838 43.834 35.928 9% 33% в страны дальнего зарубежья 34.560 30.928 25.799 12% 34% в страны СНГ 13.277 12.906 10.129 3% 31% Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию, млн $ США 22.451 20.786 18.363 8% 22% из стран дальнего зарубежья 18.850 17.451 15.515 8% 21% из стран СНГ 3.601 3.335 2.847 8% 26% Сальдо -25.387 -23.048 -17.565 10% 45% страны дальнего зарубежья -15.711 -13.477 -10.283 17% 53% страны СНГ -9.677 -9.571 -7.282 1% 33%

Россияне держат деньги в зарубежных банках и получают $2 миллиарда зарплаты

Абсолютным лидером по целям переводов резидентов из России является перечисление собственных средств, то есть переводы на собственный счет или счет близкого родственника в другой стране. Таких переводов было около половины — на сумму $18,3 млрд из $37,1 млрд. Второй по объему целью перечислений денег из России является статья «безвозмездные перечисления» — то есть гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочее. Сумма таких переводов — $4,4 млрд. Еще $3,7 млрд заняла графа «прочие», а $3,1 млрд — переводы электронных денежных средств.

В Россию основная цель переводов — под графой «прочие». Их сумма в 2018 году составила $5,4 млрд из $19,7 млрд. Почти такая же сумма — $5,2 млрд — у графы «перечисление собственных средств». Также к значимым категориям относятся «безвозмездные перечисления и поступления» с суммой в $2,24 млрд и «заработная плата» — $2,06 млрд.

Трансграничные переводы физических лиц-резидентов, млн $ США, 2018 год

Показатель 2018 г. 2017 г. 2016 г. Изменение за год Изменение за два года Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 19.739 37.062 18.402 31.305 15.937 перечисление собственных средств 5.205 18.323 4.857 14.424 4.515 безвозмездные перечисления и поступления 2.243 4.404 2.307 4.549 1.954 привлечение кредитов 872 2.009 1.131 1.908 1.385 погашение кредитов 758 388 1.657 528 1.084 проценты по кредитам 48 27 52 18 27 оплата товаров 79 1.668 63 1.642 54 оплата услуг 724 1.979 603 1.791 586

Швейцария как главный российский банк и много маленьких обменов деньгами с Латвией

Основная страна дальнего зарубежья, откуда переводят деньги российским физлицам, — Швейцария. В 2018 году отсюда было переведено 4,97 млрд — это на 36% больше, чем год назад. Увеличилась и средняя сумма перевода — она составила $40,6 тысяч — это на 40% больше, чем год назад. БОльшая сумма перевода — только в Монако, в среднем она составляет $74,8 тысяч, однако общая сумма невелика — всего $177 млн. В лидерах по сумме переводов, помимо Швейцарии, США — $2,11 млрд, Латвия — $1,76 млрд (причем здесь — самый скромный «средний чек» — всего $64), Великобритания — $1,1 млрд. В лидерах также Германия и Кипр. Среди стран СНГ главной страной, откуда российские физлица получали деньги, стал Казахстан — общая сумма здесь составила $1,5 млрд. В лидерах также Армения с $470 млн, Киргизия с 416 млн и Узбекистан с 397 млн.

Из России больше всего денег выводят все в ту же Швейцарию — на общую сумму $9,16 млрд. Большие потоки вывода денег также в США ($2,7 млрд), Великобританию (2,51 млрд) и Латвию (2,23 млрд). Крупные переводы, однако, только в одну из этих стран — Швейцарию, в среднем один перевод равен $9 тысячам. В Латвию, например, переводят в среднем всего по $16. Лидером по средней сумме перевода стало Монако — $288,4 тысячи. Большой показатель также у Австрии — в среднем один перевод равен $27,4 тысячи.

Что касается стран СНГ, то больше всего денег из России переводят в Узбекистан — $4,08 млрд со средним «чеком» в $366. В Киргизию было отправлено $2,4 млрд, в среднем — по $271, в Таджикистан — $2,55 млрд, в среднем — по $128.

Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам, 2018 год

Поступления в Россию

Страна 2018 2017 2016 Изменение за год Изменение за два года сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего 22.451 408 20.786 510 18.363 Страны дальнего зарубежья 18.850 468 17.451 613 15.515 ШВЕЙЦАРИЯ 4.970 40.616 3.655 29.107 3.156 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 2.112 902 1.563 742 1.417 ЛАТВИЯ 1.762 64 1.630 88 1.693 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1.105 2.462 1.226 2.304 1.297 ГЕРМАНИЯ 1.038 1.025 970 1.126 970

Башкортостан начал вывод денег, а Самарская область «подсела» на зарубежные

Татарстан продолжает оставаться регионом-лидером Приволжского федерального округа по выводу денег за границу. За 2018 год из Татарстана перевели за границу $296 млн — на 9% больше, чем год назад и на 82% больше, чем 2 года назад. В лидерах по выводу денег за рубеж также Самарская область с $236 млн, Нижегородская область со 199 млн, а вот четвертый показатель у Башкортостана, но сумма тут значительно меньше — всего $101 млн. Лидером по годовому росту темпов вывода денег стала Оренбургская область, здесь показатель вырос сразу на 60%, с 32 до 51 млн долларов. Из лидеров стоит выделить уже упомянутый Башкортостан — показатель за год вырос тут на 30%.

Больше всего денег из-за рубежа получают в Самарской области — $222 млн. Регион был лидером по этому показателю и год назад, но цифры выросли за год сразу на 59% (это рекорд среди регионов ПФО). Второе место оказалось у Нижегородской области со $121 млн, Татарстан находится на третьем с $61,4 млн (тут рост – на 28% за год).

Трансграничные переводы в ПФО, 2018 год, млн $ США

Регион ПФО 2018 2017 2016 Изменение за год Изменение за два года Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Республика Татарстан 61,4 296,1 357,5 -234,7 48,0 Самарская область 222,2 236,1 458,4 -13,9 140,0 Нижегородская область 121,0 198,6 319,7 -77,6 112,0 Пермский край 35,4 61,6 97,0 -26,1 32,0 Республика Башкортостан 49,9 100,6 150,5 -50,7 38,0 Удмуртская Республика 20,3 32,4 52,8 -12,1 16,0 Саратовская область 32,9 43,3 76,3 -10,4 30,0 Кировская область 7,7 41,5 49,3 -33,8 13,0