В Удмуртии запретили курить на остановках и в парках

Госсовет Удмуртии внес изменения в республиканский закон, касающийся ограничений курения в отдельных общественных местах.

Как сообщила заместитель председателя республиканского парламента Надежда Михайлова, согласно утвержденным изменениям, теперь курить будет запрещено в подземных пешеходных переходах, рекреационных зонах, на остановках общественного транспорта и в пределах 5 метров от них, а также в пределах 5 метров от входов в здания государственных органов власти и органов местного самоуправления, помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, торговли, общественного питания, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

За нарушение закона предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 2 тыс. рублей.

Сегодня депутаты также утвердили изменения в бюджет Удмуртии на 2019 год.