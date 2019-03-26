Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Удмуртии запретили курить на остановках и в парках

12:31, 26.03.2019
В Удмуртии запретили курить на остановках и в парках
Фото: udmgossovet.ru

Госсовет Удмуртии внес изменения в республиканский закон, касающийся ограничений курения в отдельных общественных местах.

Как сообщила заместитель председателя республиканского парламента Надежда Михайлова, согласно утвержденным изменениям, теперь курить будет запрещено в подземных пешеходных переходах, рекреационных зонах, на остановках общественного транспорта и в пределах 5 метров от них, а также в пределах 5 метров от входов в здания государственных органов власти и органов местного самоуправления, помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, торговли, общественного питания, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

За нарушение закона предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 2 тыс. рублей.

Сегодня депутаты также утвердили изменения в бюджет Удмуртии на 2019 год.

Общество Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров