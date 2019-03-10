Башкирская неделя: сибайский антирекорд, феминистки против Хабирова и крушение «Роскомснаббанка»

События уходящих семи дней в Башкортостане

На прошедшей неделе стало известно, что новым прокурором Башкирии может стать выходец из Татарстана. Тем временем врио главы РБ Радий Хабиров продолжает формировать свою команду, а Следком косвенно подтвердил арест Евгения Гурьева, сообщив о задержании Эльвиры Берг. «Салават Юлаев» вышел в полуфинал конференции «Восток», выиграв непростую серию с «Металлургом». А история с пенсионеркой, которой наложили шину из швабры, получила печальное продолжение — престарелая женщина скончалась после выписки из уфимской больницы.

Новый прокурор

«Реальное время» узнало, кого рекомендовал генпрокурор Юрий Чайка на пост главы надзорного ведомства Башкирии. Вероятнее всего, прокуратуру РБ возглавит выходец из Татарстана Камиль Кашаев. Сейчас он занимает пост замначальника уголовно-судебного управления — начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ. В свое время выступал гособвинителем в одном из процессов по делу «ЮКОСа» — отправил за решетку экс-сотрудника службы безопасности компании Ходорковского, признанного виновным в нескольких убийствах.

Кашаеву придется восстанавливать структуру надзорного ведомства. В результате коррупционных зачисток в СИЗО оказался зампрокурора РБ Олег Горбунов. Ему недавно продлили срок ареста и предъявили новые обвинения во взяточничестве. Громким получилось и дело прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, уже получившего прозвище «золотой».

Сейчас кандидатура Кашаева представлена на рассмотрение Госсобрания — Курултая республики. Депутаты регионального парламента должны проголосовать за нового главу надзорного ведомства в конце марта.

Кандидатура Кашаева представлена на рассмотрение Госсобрания — Курултая республики. Фото whoiswhopersona.info



Команда Хабирова

Уфимские политологи Дмитрий Казанцев, Сергей Семенов и экономист Константин Кузьминых подготовили для «Реального времени» обзор кадровых решений республиканских властей. Команда Радия Хабирова представляет собой смесь из «красногорских» и местных чиновников.

При этом на минувшей неделе команда приняла новое пополнение. На пост мэра Салавата заявились три кандидата. Среди них назначенный Хабировым и. о. главы администрации Динар Халилов, директор «Салаватводоканала» Антон Темников и замглавы администрации города по кадрам Нил Габдрахманов.

В Торгово-промышленной палате РБ наконец-то избрали президентом Тимура Хакимова. Возглавил палату он еще в конце 2018 года. А вот замминистра культуры РБ Шамиль Абдраков пошел на некоторое понижение — он возглавил управление культуры Уфы. Кроме того, Хабиров сменил и. о. главы Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. Теперь руководителем ведомства стала Римма Бойцова.

Если говорить о выбывших из команды, то в понедельник Следственный комитет официально подтвердил арест экс-главы ГУП «Управление административных зданий» (ГУП УАЗ) Эльвиры Берг. А это косвенно свидетельствует и об аресте бывшего вице-премьера РБ Евгения Гурьева, поскольку еще на прошлой неделе СМИ писали, что оба стали фигурантами уголовного дела.

Хабиров на неделе запомнился несколькими высказываниями. Фото glavarb.ru

Сам же Хабиров на неделе запомнился несколькими высказываниями. Например, он объяснил, что празднование 100-летия Башкирии необходимо для того, чтобы «показать партнерам наш потенциал». Хабиров также вновь вспоминал о программе по ремонту подъездов. Кроме того, врио главы РБ предложил новую программу — «Родная улица». Она предполагает прокладывание асфальта на дорогах в деревнях и селах.

К слову, в начале недели руководитель республики поздравил женщин с 8 Марта, сказав, что они своим присутствием украшают «наш мужской сложный мир», чем вызвал возмущение башкирских феминисток. Так, по мнению руководителя движения «Феминизм в Башкортостане» Тансулпан Буракаевой, Хабиров в этом выражении допустил целых две ошибки — «мир не мужской», а «женщины не украшение». В свою очередь, ее заявление раскритиковали пользователи социальных сетей. Позже супруга руководителя республики Каринэ Хабирова выложила видео, где Радий Фаритович месит тесто для пельменей с картошкой «по маминому рецепту», чтобы угостить родных к празднику.

Падение «Башкомснаббанка»

«Реальное время» подготовило рейтинг банков ПФО по размеру чистой прибыли. В совокупности кредитные организации Поволжья показали не очень хороший результат — 392 млн рублей на 60 банков. Одной из причин такого низкого показателя стали результаты деятельности уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»). За январь 2019 года убыток кредитной организации составил 1,22 млрд рублей. Капитал банка уменьшился более чем на 18% — с 3,7 млрд рублей.

На следующий день после публикации нашего рейтинга ЦБ отозвал лицензию «Роскомснаббанка». Регулятор усмотрел в деятельности организации признаки финансовой пирамиды и другие нарушения. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 21 марта.

Незадолго до отзыва лицензии руководство банка вело обычную деятельность. Например, совет директоров утвердил размер фонда отложенной премии за 2018 год. Он составил 3,3 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию «Роскомснаббанка». Регулятор усмотрел в деятельности организации признаки финансовой пирамиды и другие нарушения. Фото bashinform.ru

Ректор из Башкирии

Минувшая неделя была ознаменована и назначением нового ректора Болгарской исламской академии в Татарстане. Причем главой духовного вуза стал башкирский политолог и ученый Данияр Абдрахманов. Его утвердили на собрании учредителей (Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Совет муфтиев России и Центральное духовное управление мусульман России).

Новому главе академии 38 лет. До этого он занимал пост директора НИИ религиозной безопасности и развития исламского образования Башкирского государственного педагогического университета. О возможном назначении Абдрахманова многие знали еще неделю назад, однако сама кандидатура Данияра Мавлияровича, человека светского, специализирующегося на теме экстремизма, вызвала легкое недоумение у экспертов.

Бывший ректор БИА Рафик Мухаметшин сосредоточится на работе в Российском исламском институте. Покинул пост президента академии и Камиль Исхаков.

Генплан Уфы

Главархитектура Уфы намерена разработать генплан башкирской столицы на ближайшие 20 лет. Для этого ведомство объявило тендер, исполнитель может получить до 96 млн рублей. Предполагается, что документ будет содержать нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки Уфы до 2040 года.

Не исключено, что генеральный план города тоже вызовет бурные дискуссии среди уфимцев и экспертов, как это происходит с подобным документом Казани.

Главархитектура Уфы намерена разработать генплан башкирской столицы на ближайшие 20 лет. Фото bashinform.ru

Сибайский рекорд

Общественники в Сибае заявили, что зафиксировали рекордное превышение концентрации диоксида серы в воздухе. Независимые датчики показали, что норма была превышена в 54,7 раза. При этом глава зауральского города Рустем Афзалов заявляет, что ситуация стабильная.

«Салават Юлаев» — в полуфинале конференции

Уфимский ХК «Салават Юлаев» одолел магнитогорский «Металлург» в первом раунде плей-офф КХЛ. Команды встречались шесть раз и в итоге уфимцы прошли в полуфинал Восточной конференции. Счет в серии — 4:2.

Любопытно, что казанский «Ак Барс» в своей серии не сумел одолеть омский «Авангард». Этот проигрыш обсмеял известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев.

Шина из швабры, ремонт дорог и потребление вина

В Уфе скончалась 82-летняя женщина, которой чуть раньше на перелом наложили шину, сделанную из швабры. В Минздраве РБ не смогли подтвердить или опровергнуть информацию, что бабушка умерла прямо при выписке.

Несколько сотен полицейских нагрянули на Демский рынок Уфы, известный горожанам как «вьетнамский». Фото proufu.ru

Дорожники Башкирии опубликовали список дорог, которые планируется отремонтировать в 2019 году. Всего они рассчитывают обновить 241,9 км дорожного покрытия.

Башкирия оказалась среди регионов, в которых меньше всего пьют вино. По оценке Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за январь потребление на душу населения в республике составило 0,173 литра. Чуть больше употребляют вина в Татарстане.

Накануне несколько сотен полицейских нагрянули на Демский рынок Уфы, известный горожанам как «вьетнамский». Сотрудники МВД, оцепившие территорию, выявляют у владельцев торговых точек контрафакт. Также правоохранители проводят проверку финансовой деятельности и соблюдение миграционного законодательства. Пользователи соцсетей сообщают, что на некоторых других уфимских рынках прошли аналогичные облавы.

В Уфе в возрасте 55 лет ушел из жизни поэт и журналист Нияз Магадеев. Прощание с ним состоялось в субботу.