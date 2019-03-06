Рейтинг банков ПФО по прибыли: уфимский «Роскомснаббанк» и АВБ из Тольятти едва не обнулили общий результат

Совокупный результат 60 банков Приволжского федерального округа за январь улучшается и вышел в положительную зону, хотя его значение не дотягивает и до 400 млн рублей

Из 60 банков Приволжского федерального округа в январе 49 заработали прибыль, 11 — в убытках. В лидерах по чистой прибыли — кредитные организации Татарстана, которые за месяц заработали суммарно около 1,3 млрд рублей. В то же время совокупный финансовый результат банков округа, учитывая существенный убыток некоторых участников рынка, составляет лишь 392 млн рублей.

49 прибыльных против 11 убыточных

«Реальное время» изучило финансовые результаты банков Приволжского федерального округа за январь 2019 года и составило топ самых прибыльных из них.

Сегодня к банкам ПФО можно отнести 60 организаций. С начала прошлого года рынок покинули «Уралкапиталбанк» (234-е место по чистым активам на 01.01.2018, Республика Башкортостан), «Радиотехбанк» (274-е место на 01.01.2019, Нижегородская область), «Акцент» (452-е место на 01.01.2018, Оренбургская область), «Газбанк» и «АктивКапитал Банк» (соответственно 141-е и 116-е места на 01.01.2018, Самарская область). Как видно, если первые три входили в четвертую и пятую сотню российских банков, два последних были достаточно крупными.

По количеству зарегистрированных банков в разрезе регионов ПФО картина сильно разнится. Если в Татарстане таковых 14, в Самарской области — девять, то, например, в Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областях — по одному.

Количество банков по регионам ПФО



Регион Количество банков Республика Татарстан 14 Самарская область 9 Нижегородская область 6 Саратовская область 6 Оренбургская область 4 Пермский край 4 Республика Башкортостан 3 Кировская область 3 Республика Мордовия 3 Чувашская Республика 3 Удмуртская Республика 2 Республика Марий Эл 1 Пензенская область 1 Ульяновская область 1

Половину мест в первой десятке рейтинга банков Приволжского федерального округа по чистой прибыли за январь 2019 года, в том числе первые два, заняли татарстанские банки.

Рейтинг банков ПФО по чистой прибыли, январь 2019 года

Название банка Регион Январь 2019, тыс. руб. Январь 2018, тыс. руб. Изменение, % Ак Барс Республика Татарстан 405.156,00 200.030,00 102,55 Аверс Республика Татарстан 380.829,00 204.933,00 85,83 Русфинанс Банк Самарская область 377.845,00 333.671,00 13,24 Урал ФД Пермский край 203.421,00 88.344,00 130,26 Татсоцбанк Республика Татарстан 157.048,00 113.347,00 38,56 Энергобанк Республика Татарстан 135.036,00 22.315,00 505,14 Ижкомбанк Удмуртская Республика 133.073,00 42.878,00 210,35 БыстроБанк Удмуртская Республика 94.560,00 223.265,00 -57,65 Девон-Кредит Республика Татарстан 89.487,00 110.605,00 -19,09

По итогам января 2019 года 49 банков ПФО заработали прибыль, 11 — в убытках. Совокупная чистая прибыль первых составила 2,85 млрд рублей, суммарный результат вторых — убыток 2,46 млрд рублей. Таким образом, в остатке финансовый результат банков ПФО составил лишь 392,48 млн рублей. В то же время это существенно лучше показателя января 2018 года, когда банки ПФО получили общий результат в размере минус 2,53 млрд рублей (тогда общую картину подпортил «Банк АВБ» с убытком около 5 млрд рублей).

Согласно отчету регулятора, прибыль российского банковского сектора по результатам работы в январе составила 264 млрд рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года в 3,7 раза. В то же время в Центробанке отмечают, что «на балансовые показатели финансового результата текущего года серьезное влияние оказали изменения в подходах учета отдельных операций». Детальная оценка таких изменений возможна лишь по итогам l квартала — после публикации 102-й формы (отчет о финансовых результатах).

Аналитики пока не берутся судить о причинах январской прибыли — обусловлена ли она рыночными факторами или корректировками в бухучете.

«В динамике прибыли банков Татарстана в январе были отмечены существенные изменения по сравнению с январем 2018 года, что могло быть обусловлено изменениями в бухучете отражения отдельных операций. Так, крупнейшие банки региона по активам, «Ак Барс» и «Аверс» увеличили свою прибыль в среднем почти в два раза. Изменения в прибыли других банков также двузначные по сравнению с прибылью января 2018 года (как в плюс, так и в минус), и с высокой вероятностью такая волатильная динамика обусловлена изменениями в бухгалтерском учете», — говорит начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Особо обращают на себя внимание тольяттинский «Банк АВБ» и «Роскомснаббанк» из Уфы. Убыток первого — 610,4 млн рублей, второго — 1,22 млрд рублей. Первый находится на санации и вскоре будет реорганизован и присоединен к банку непрофильных активов «ТРАСТ» (группа «Открытие»). Судя по открытой информации, процесс завершится в ближайшее время. Таким образом, сокращение числа банков ПФО продолжается.

«Роскомснаббанк» (бывший «Башкомснаббанк») на 1 февраля 2019 года среди российских банков занимает 136-е место по активам (24,7 млрд рублей) и 159-е — по капиталу (3,02 млрд рублей). При этом за январь капитал банка уменьшился более чем на 18% с 3,7 млрд рублей, убыток кредитной организации за месяц составил 1,22 млрд рублей. На начало февраля норматив достаточности собственных средств (капитала) H1.0 банка составляет 9,46% (при минимальном значении в 8%, снизился с 01.01.2019 с 11,52%), норматив достаточности базового капитала H1.1 — 5,12% (минус 4,5%, снизился с 6,86%), норматив достаточности основного капитала Н1.2 — 6,15% (минус 6%, снизился с 7,88%).

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отмечает, что в январе у банка было зафиксировано почти двукратное увеличение отчислений в резервы по корпоративному кредитному портфелю (при этом объем просрочки по портфелю сократился до минимума), что оказало давление на капитал и его достаточность и могло стать результатом изменений в бухучете. «Увеличение уровня резервирования у банка может не означать фактического обесценения активов и носить во многом технический характер. Впрочем, у банка и ранее неоднократно отмечалось снижение достаточности капитала Н1.0 ниже 10 процентов под влиянием волатильной динамики прибыли и изменения резервов на возможные потери», — отмечает эксперт.

Банки Татарстана улучшают результат

По банкам Татарстана ситуация в целом выглядит благоприятно. Если в январе прошлого года совокупная чистая прибыль банков региона составила 888,27 млн рублей, то за такой же период этого года она увеличилась в 1,46 раза, до 1,3 млрд рублей. Оговоримся еще раз, что сопоставление показателей может иметь погрешность в связи с изменениями в подходах учета отдельных операций, для более точной оценки необходимо дождаться первой квартальной отчетности по форме 102.

Чистая прибыль банков Республики Татарстан

Название банка Январь 2019, тыс. руб. Январь 2018, тыс. руб. Изменение, % Ак Барс 405 156,00 200 030,00 102,55 Аверс 380 829,00 204 933,00 85,83 Татсоцбанк 157 048,00 113 347,00 38,56 Энергобанк 135 036,00 22 315,00 505,14 Девон-Кредит 89 487,00 110 605,00 -19,09 Акибанк 32 355,00 27 184,00 19,02 Банк Казани 26 917,00 58 051,00 -53,63 Тимер Банк 26 414,00 148 624,00 -82,23 Автоградбанк 15 928,00 1 088,00 1 363,97 Камский Коммерческий Банк 11 884,00 2 819,00 321,57 Заречье 7 703,00 229 3 263,76 Алтынбанк 7 185,00 2 340,00 207,05 АвтоКредитБанк 6 788,00 5 839,00 16,25 ИК Банк -5 567,00 -9 131,00 39,03 Итого 1 297 163,00 888 273,00

Большинство банков улучшили свои результаты, уверенно растут показатели многих из них: «Ак Барса», «Аверса», «Татсоцбанка», «Акибанка» и других.

«Камкомбанк», закончивший весь прошлый год с чистой прибылью в размере 9,56 млн рублей, только за первый месяц нового года заработал 11,88 млн рублей (рост в 4,2 раза по сравнению с январем 2018-го). В похожей ситуации «Алтынбанк», который в январе получил 7,19 млн рублей чистой прибыли (рост в три раза по сравнению с январем 2018-го) против итогового значения за весь 2018-й в размере 6,47 млн рублей.

Многократный рост чистой прибыли демонстрируют «Энергобанк» (в шесть раз), «Автоградбанк» (в 14,6 раза), «Заречье» (в 33,6 раза), что, возможно, объясняется изменениями в учете и эффектом низкой базы — в прошлом году в январе их результаты были заметно менее значительными.

Несмотря на уменьшение величины убытка, «ИК Банк» все еще продолжает в одиночестве оставаться в красной зоне (убыток за 2018 год — 22,9 млн рублей).

Остается надеяться, что сложные времена у банковского рынка Татарстана, начавшиеся с падения «Татфондбанка», остались позади. И, несмотря на сложность конкуренции с банками из топ-10, показатели региональных игроков будут и дальше укрепляться.