Власти Уфы готовы потратить на разработку генплана почти 100 млн рублей
Администрация Уфы объявила тендер на разработку генплана башкирской столицы. Начальная цена контракта составляет 96 млн рублей.
Предполагается, что документ будет содержать нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки Уфы до 2040 года, пишет РБК.
Заявки на участие в торгах принимаются до 28 марта. Итоги должны быть подведены 8 апреля. Заказчиком выступает Главархитектура Уфы.ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
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