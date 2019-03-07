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Власти Уфы готовы потратить на разработку генплана почти 100 млн рублей

12:44, 07.03.2019
Власти Уфы готовы потратить на разработку генплана почти 100 млн рублей
Фото: ufacity.info

Администрация Уфы объявила тендер на разработку генплана башкирской столицы. Начальная цена контракта составляет 96 млн рублей.

Предполагается, что документ будет содержать нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки Уфы до 2040 года, пишет РБК.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 марта. Итоги должны быть подведены 8 апреля. Заказчиком выступает Главархитектура Уфы.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
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