В Башкирии скончался поэт Нияз Магадеев

В Уфе в возрасте 55 лет ушел из жизни поэт и журналист Нияз Магадеев. Прощание проходит сегодня.

Прощание с поэтом начнется в 11.00 (9.00 мск) по адресу: ул. Бакалинская, 66/2, кв. 18, передает «Башинформ».

Магадеев Нияз Бикьянович родился в 1963 году в с. Темясово Баймакского района. Учился в художественной школе-интернате в г. Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт. Трудовую деятельность начал архитектором — главным инженером в Баймаке. Был организатором радиопередач при Баймакской районной газете. Работал в разных должностях в редакциях газет «Совет Башкортостаны», «Известия Башкортостана», заместителем главного редактора газеты «Йәшлек», собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда», главным редактором журнала «Аманат».