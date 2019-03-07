На пост мэра Салавата претендуют три чиновника

Совет муниципальных образований Башкирии определил трех кандидатов на пост главы администрации башкирского Салавата.

За кресло мэра будут бороться и. о. главы города Динар Халилов, директор муниципального предприятия «Салаватводоканал» Антон Темников и замглавы администрации города по кадрам Нил Габдрахманов, передает РБК.

Теперь депутаты городского совета выберут из трех претендентов самого достойного. Итоговый конкурс назначен на 12 марта.

Напомним, полномочия мэра Салавата были досрочно прекращены 13 февраля. Фарит Гильманов попросил об отставке по собственному желанию. Он перешел в министерство промышленности и инноваций.

Ранее «Реальное время» писало о масштабных кадровых перестановках в Башкирии. Команда врио главы РБ Радия Хабирова начала приобретать свои очертания.