«Здесь нет подковерных игр»: учредители Болгарской академии не связывают отставку ректора с критикой Кириенко

Тем не менее Рафик Мухаметшин теперь сосредоточится на РИУ, а главную исламскую кузницу страны возглавит варяг из Башкирии

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Болгарской исламской академии сменили ректора. Место Рафика Мухаметшина занял башкирский политолог и ученый Данияр Абдрахманов. К такому решению пришел совет учредителей БИА. Неофициальная информация о смене руководства в вузе появилась еще неделю назад, перестановки связывали с жесткой критикой замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в адрес руководства академии за недостаточно проработанную образовательную концепцию. И хотя не все собеседники «Реального времени» связывают эти события, многих удивил выбор кандидатуры.

«Я благодарен всем учредителям за поддержку»

Сегодня в Казани прошло заседание совета учредителей Болгарской исламской академии, где приняли решение о смене руководства вуза. Новым ректором стал 38-летний Данияр Абдрахманов, директор НИИ религиозной безопасности и развития исламского образования Башкирского государственного педагогического университета.

В заседании участвовали представители трех организаций-учредителей Болгарской академии — муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин и зампредседателя Совета муфтиев в России Рушан Аббясов. На заседании решили, что прежний ректор Рафик Мухаметшин, который также возглавляет Российский исламский институт, теперь сосредоточится лишь на руководстве РИУ. Новый же руководитель займется задачами по развитию главной кузницы кадров российского ислама — задачами, который ставил перед БИА и президент России Владимир Путин.

— На заседании стоял ряд вопросов, в том числе об избрании нового ректора. Я благодарен всем учредителям за поддержку, считаю, что проект очень важный, всероссийского уровня! И тот огромный объем работы, который был проведен, нуждается в продолжении. В качестве первоочередных задач вижу, во-первых, полностью вникнуть в курс дел в самое ближайшее время, во-вторых, те задачи и цели, которые в том числе ставились и президентом нашей страны, чтобы они с наибольшим эффектом были реализованы, — прокомментировал «Реальному времени» свое назначение Данияр Абдрахманов.

Исхаков: «Я для себя решил, что никогда не брошу Болгарскую исламскую академию»

Также совет учредителей сегодня постановил упразднить должность президента БИА, которую занимал помощник президента РТ Камиль Исхаков. Напомним, ему недавно поручили курировать строительство Соборной мечети в Казани, впрочем, полностью устраняться от участия в работе Болгарской академии он не намерен:

— Рустам Нургалиевич дал мне новый проект, поэтому насколько смогу этим [вопросами БИА] заниматься, я сейчас сам не знаю. Но я для себя решил, что никогда не брошу этот проект — Болгарскую исламскую академию. Другое дело, я не могу быть назойливым, и, если потребуется, я всегда буду подсказывать. Мы с новым ректором об этом уже говорили. Если он обратится, я буду делать все, что он попросит, — чтобы этот проект состоялся в жизни и был самым лучшим, поскольку он очень нужен стране, людям и мировому сообществу, — заявил «Реальному времени» Камиль Исхаков.

По его словам, пока неизвестно, где будет жить новый ректор БИА, среди вариантов и Казань, и Булгар: «он, конечно, будет жить и там, и там, и в Москве еще много времени будет проводить». Тем не менее, скорее всего, Данияр Абдрахманов вместе с семьей переедет ближе к месту работы. Сегодня он вместе с Камилем Исхаковым отправился в Болгар, чтобы быть представленным коллективу академии. Говоря о новом ректоре БИА, экс-президент академии признался, что впервые увидел Абдрахманова лишь накануне: «Я внимательно прочел его биографию и озвучил ее учредителям, но по большому счету я его совсем не знаю». На вопрос: кто рекомендовал кандидатуру башкирского политолога и ученого, Исхаков сообщил, что «сегодня на заседании учредителей его очень поддерживал Талгат Таджуддин, который знает его по Уфе, где он последние 15 лет прожил, и он его очень рекомендовал».

«Мы понимаем, что человеку тяжело сидеть на нескольких стульях»

Болгарскую исламскую академию запустили в сентябре 2017 года. Перед главным центром мусульманского образования в стране ставили цели создать собственную богословскую школу, чтобы противостоять экстремистским религиозным учениям.

Связаться с прежним ректором БИА Рафиком Мухаметшиным после заседания совета учредителей не получилось, глава РИУ на звонки пока не отвечает. Стоит отметить, что информацию о грядущей смене руководства в Болгарской исламской академии мусульманская общественность обсуждала еще неделю назад, а в отдельных кругах — и того ранее. Вопрос о кадровых перестановках якобы назрел еще по итогам сентябрьского визита замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который раскритиковал руководство БИА за недостаточно проработанную образовательную концепцию. Впрочем, один из участников сегодняшней встречи учредителей это опроверг:

— Не надо искать подковерных игр, почему Мухаметшина сместили. Во-первых, он сам написал заявление об отставке, и сегодня мы его приняли. И сразу же нам предложили кандидатуру Данияра Абдрахманова, которого мы поддержали. Рафик Мухаметшович много сделал на своем посту, это было отмечено и учредителями. Но мы понимаем, что человеку тяжело сидеть на нескольких стульях. При этом взаимодействие с ним все равно будет и в рамках совета по исламскому образованию, и в рамках работы института, — заверил «Реальное время» зампредседателя Совета муфтиев в России Рушан Аббясов.

О том, что ему тяжело будет совмещать руководство двумя вузами, Рафик Мухаметшин и сам говорил при назначении его ректором Болгарской исламской академии.

«Мы все хотим взрастить собственную элиту исламского богословия, чтоб меньше нуждались в иностранных специалистах»

— С Данияром Мавлияровичем мы работали достаточно тесно. В своем деле как руководитель Института духовной безопасности и развития религиозного образования он профессионал. Точно знаю, что к нему не было претензий со стороны его руководства и контролирующих органов. Он все делает четко, грамотно, правильно. Мероприятия, проводимые им, проходили качественно. Более того, его отчеты после мероприятий (а без этого дела нынче никак) тоже не вызывали ни у кого замечаний, — прокомментировал назначение коллеги Ильдар Малахов, директор Исламского колледжа им. М. Султановой (Уфа).

Вячеслав Пятков, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана, также радуется, что его соратник в области государственно-конфессиональных отношений стал руководителем «такого значимого учреждения, как Болгарская исламская академия»:

— Данияр Мавлиярович вместе с нашим советом провел не одно мероприятие по духовной безопасности республики. Нам всегда было комфортно с ним работать. Он профессионал своего дела, вежлив, аккуратен. Он умеет выстраивать конструктивные отношения со всеми конфессиями, органами власти и расставлять акценты там, где это требуется. Совет по государственно-конфессиональным отношениям и БГПУ проводили выезды лекторских групп по районам Башкирии, акцию «Ислам против экстремизма». Впечатления от его работы в этом направлении только положительные.

При этом Пятков признался, что планировал и дальше вести с ним работу, так как Абдрахманов входит в комиссии по повышению квалификации, переподготовке кадров и трудится в области партнерских отношений вузов с Российским исламским университетом в Уфе: «Но такова воля Аллаха. Рад, что такой профессионал стал возглавлять академию. Желаю, чтоб у него на новом месте все получилось». Со своей стороны собеседник издания обещал земляку поддержку, напомнил, что немало учащихся из Башкирии повышают свой профессиональный уровень в БИА и ведут научные работы. «У нас с соседним Татарстаном единые задачи, единое поле работы, делаем общее дело. Мы все хотим взрастить собственную элиту исламского богословия, чтоб меньше нуждались в иностранных специалистах», — отметил Пятков.