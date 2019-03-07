Радий Хабиров: «Мы отмечаем столетие республики не чтобы потешить свое самолюбие»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров высказался о своем отношении к празднованию 100-летия республики.

На своей странице в соцсетях руководитель региона подчеркнул, что предстоящие мероприятия помогут реализовать новые проекты в РБ.

«Мы отмечаем столетие республики не чтобы потешить свое самолюбие. Мы показываем партнерам наш потенциал и приглашаем их к реализации любых новых проектов, которые помогут дальнейшему развитию нашей республики», — написал Хабиров.

Напомним, ранее сообщалось, что на банкет в честь 100-летия Башкирии потратят 3 млн рублей.