Следком Башкирии официально подтвердил арест Эльвиры Берг

Следственный комитет официально подтвердил арест экс-главы ГУП «Управление административных зданий» (ГУП УАЗ) Эльвиры Берг. По информации ведомства, она обвиняется в превышении полномочий и растрате.

В 2017 и 2018 годах обвиняемая поручила оплатить коммунальные платежи по ряду уже проданных объектов на сумму 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Также ГУП УАЗ провело ремонт одного из проданных зданий за собственный счет.

«Помимо этого, были выявлены факты необоснованной платы ГУП УАЗ услуг якобы за охрану зданий предприятия на общую сумму свыше 2 млн рублей, хотя фактически данные услуги не предоставлялись», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ущерб от действий чиновницы оценивается в 3,5 млн рублей.

Имя Эльвиры Берг ведомство не называет, ограничиваясь лишь должностью. Однако еще 22 февраля СМИ сообщали, что бывшая подчиненная вице-премьера РБ Евгения Гурьева отправлена под стражу. Сообщалось и о его аресте. Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.