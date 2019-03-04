В Башкирии во время выписки скончалась бабушка, которой наложили шину из швабры — СМИ
В Городской клинической больнице №21 города Уфы скончалась 82-летняя бабушка, которой на место перелома шейки бедра наложили шину, сделанную из деревянной швабры.
По информации источника ProUfu.ru, бабушка умерла во время выписки. Это произошло в тот момент, когда дочь переодевала ее на кровати.
Ранее СМИ сообщили, что в Башкирии врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы отказались госпитализировать пенсионерку с переломом шейки бедра и наложили шину, сделанную из деревянной швабры.
После этого в ситуацию вмешался Минздрав РБ и пенсионерку госпитализировали в 21-ю больницу Уфы. Следственный комитет начал доследственную проверку.
В пресс-службе регионального Минздрава «Реальному времени» сообщили, что бабушку выписали из больницы в пятницу. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о том, что она скончалась во время выписки, пообещав предоставить точную информацию позже.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым