В Башкирии во время выписки скончалась бабушка, которой наложили шину из швабры — СМИ

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В Городской клинической больнице №21 города Уфы скончалась 82-летняя бабушка, которой на место перелома шейки бедра наложили шину, сделанную из деревянной швабры.

По информации источника ProUfu.ru, бабушка умерла во время выписки. Это произошло в тот момент, когда дочь переодевала ее на кровати.

Ранее СМИ сообщили, что в Башкирии врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы отказались госпитализировать пенсионерку с переломом шейки бедра и наложили шину, сделанную из деревянной швабры.



После этого в ситуацию вмешался Минздрав РБ и пенсионерку госпитализировали в 21-ю больницу Уфы. Следственный комитет начал доследственную проверку.



В пресс-службе регионального Минздрава «Реальному времени» сообщили, что бабушку выписали из больницы в пятницу. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о том, что она скончалась во время выписки, пообещав предоставить точную информацию позже.