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Татарстан и Башкирия вошли в число наименее пьющих вино регионов России

10:59, 05.03.2019 1
Татарстан и Башкирия вошли в число наименее пьющих вино регионов России
Фото: pixabay.com

Татарстан и Башкирия вошли в число наименее пьющих вино регионов России в январе 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), основанные на информации ЕГАИС.

В рейтинге учитывалась доля потребления вина на душу населения среди регионов и федеральных округов.

Больше всего вина в январе 2019 года выпили в Ненецком автономном округе (0,65 л на душу населения). На втором месте расположился Санкт-Петербург (0,5 л), далее идут Московская область, Карелия и Мурманская область — 0,4 л вина за месяц.

Татарстан занял в списке 68-е место (0,175 литра), Башкирия — 69-е место (0,173 литра). Из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) меньше всего пьют вина в Мордовии (79-е место).

Среди регионов России наименьшее потребление вина на душу населения в январе зафиксировано в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

Россиянин, по итогам января в среднем выпил около 0,2 л вина, а всего за месяц в стране было продано 3,6 млн декалитров (дал) этого напитка.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ собирается разрешить наружную рекламу вина на территории географического объекта, где оно производится.

АналитикаОбщество БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Самогон пьём . Вино фальсификат
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