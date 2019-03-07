Экс-зампрокурора Башкирии Олег Горбунов останется под арестом до июня

Ленинский районный суд Уфы продлил арест бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову.

По данным следствия, Горбунов подозревается в трех эпизодах получения взятки. В настоящий момент известно об одном. В 2017 году он получил 10 млн рублей от первого замглавы администрации Уфы за прекращение уголовного дела, возбужденного против чиновников мэрии.

На минувшем заседании сторона защиты экс-зампрокурора Башкирии ходатайствовала об освобождении его под домашний арест. При этом сам Горбунов пожаловался на условия в СИЗО. Он признался, что проводит все время в одиночной камере, где нет горячей воды и работает только одна лампочка, пишет «Коммерсант».

В итоге суд решил оставить экс-прокурора под арестом до 10 июня.

Напомним, экс-зампрокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан силовиками в Москве в конце октября прошлого года при попытке вылететь за рубеж.