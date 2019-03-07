Хабиров назначил нового и.о. председателя Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Риммы Бойцовой.

Другим указом глава региона освободил от этой должности Вячеслава Гилязитдинова на основании заявления по собственному желанию, сообщает пресс-служба Хабирова.

Ранее Хабиров определил, кто займет пост руководителя аппарата общественной палаты Башкирии.

Справка

Бойцова Римма Юрьевна родилась 1 декабря 1977 года в Уфе. Окончила Петербургский государственный университет путей сообщения. Кандидат экономических наук.



В 2001—2004 годах преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.



В 2005—2012 годах занимала руководящие должности в области экономики и финансов в российских и иностранных компаниях (ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», ОАО «Электрозавод», Containerships Group).



В 2012—2014 годах — начальник управления инвестиционной деятельности департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства г. Москвы.



В 2014—2016 годах — исполнительный директор Бизнес-единицы «ВДНХ-ЭКСПО» АО «ВДНХ» (Москва).



В 2016—2017 годах — координатор приоритетных проектов департамента проектной деятельности аппарата правительства Российской Федерации.



В 2017—2019 годах — руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр».

