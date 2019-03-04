Радий Хабиров — чиновникам: «Пробуют в детском садике, а мы работаем»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к Министерству ЖКХ с просьбой не сдавать обороты по теме комплексного ремонта подъездов в регионе.

На оперативном совещании в правительстве 4 марта руководитель РБ подчеркнул, что главной задачей реформы является приведение в порядок всех подъездов, прежде всего тех, которые находятся в плохом состоянии.

«Пробуют в детском садике, а мы работаем», — отметил Хабиров.

По его словам, для грамотного выполнения программы необходимо всем сотрудникам министерства выезжать на места.

«Со стороны Министерства ЖКХ пошла более активная работа в области контроля подготовки к ремонту подъездов. Но не забывайте, что мы выставляем серьезные деньги на эту программу», — добавил врио главы региона.

Напомним, Хабиров уже в третий раз высказывает свое недовольство по поводу проведения программы ремонта подъездов в Башкирии. На прошлой неделе заместителю министра ЖКХ Альфреду Зиннатуллину был объявлен выговор.