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Радий Хабиров — чиновникам: «Пробуют в детском садике, а мы работаем»

11:23, 04.03.2019 2
Радий Хабиров — чиновникам: «Пробуют в детском садике, а мы работаем»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к Министерству ЖКХ с просьбой не сдавать обороты по теме комплексного ремонта подъездов в регионе.

На оперативном совещании в правительстве 4 марта руководитель РБ подчеркнул, что главной задачей реформы является приведение в порядок всех подъездов, прежде всего тех, которые находятся в плохом состоянии.

«Пробуют в детском садике, а мы работаем», — отметил Хабиров.

По его словам, для грамотного выполнения программы необходимо всем сотрудникам министерства выезжать на места.

«Со стороны Министерства ЖКХ пошла более активная работа в области контроля подготовки к ремонту подъездов. Но не забывайте, что мы выставляем серьезные деньги на эту программу», — добавил врио главы региона.

Напомним, Хабиров уже в третий раз высказывает свое недовольство по поводу проведения программы ремонта подъездов в Башкирии. На прошлой неделе заместителю министра ЖКХ Альфреду Зиннатуллину был объявлен выговор.

Справка

В 2019 году на ремонт подъездов в Башкирии будет выделено порядка 1 млрд рублей. Всего планируется привести в надлежащий вид более 4 тысяч подъездов в регионе. В работу входит ремонт стен полов, замена окон, почтовых ящиков, осветительных приборов, установка видеонаблюдения и другое.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Болтология.
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  • Анонимно 04 марта
    Видно шевеление Единой России , вероятно шевеление теневое и народным глазом не узреть . Народ по-прежнему против повышения пенсионного возраста, мусорной реформы за счёт народа, , роста цен на коммунальные услуги , продукты питания и прочие растущие в цены товары , и т. д
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