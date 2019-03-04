Радий Хабиров — чиновникам: «Пробуют в детском садике, а мы работаем»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к Министерству ЖКХ с просьбой не сдавать обороты по теме комплексного ремонта подъездов в регионе.
На оперативном совещании в правительстве 4 марта руководитель РБ подчеркнул, что главной задачей реформы является приведение в порядок всех подъездов, прежде всего тех, которые находятся в плохом состоянии.
«Пробуют в детском садике, а мы работаем», — отметил Хабиров.
По его словам, для грамотного выполнения программы необходимо всем сотрудникам министерства выезжать на места.
«Со стороны Министерства ЖКХ пошла более активная работа в области контроля подготовки к ремонту подъездов. Но не забывайте, что мы выставляем серьезные деньги на эту программу», — добавил врио главы региона.
Напомним, Хабиров уже в третий раз высказывает свое недовольство по поводу проведения программы ремонта подъездов в Башкирии. На прошлой неделе заместителю министра ЖКХ Альфреду Зиннатуллину был объявлен выговор.
Справка
В 2019 году на ремонт подъездов в Башкирии будет выделено порядка 1 млрд рублей. Всего планируется привести в надлежащий вид более 4 тысяч подъездов в регионе. В работу входит ремонт стен полов, замена окон, почтовых ящиков, осветительных приборов, установка видеонаблюдения и другое.
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