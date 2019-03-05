В Сибае датчики общественников зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в 54 раза

Датчики загрязнения атмосферного воздуха, установленные в Сибае общественниками, сегодня зафиксировали превышение ПДК диоксида серы на улице Нуриманова в 54,7 раза.

В поселке Золото, на улице Атайсал, максимальный показатель загрязнения сегодня утром превысил норму в 30 раз. Замеры проводились между 10 и 12 часами, сказано в группе активистов «Сибай, дыши» в социальной сети «ВКонтакте».

На сайте городской администрации сообщается, что лаборатории Министерства экологии республики и Роспотребнадзора зафиксировали превышение ПДК диоксида серы на улице Нуриманова в 9,2 раза по состоянию на 12 часов.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов рассказал, что смог в Сибае должен прекратиться к концу марта.

