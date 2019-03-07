Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начнутся не позднее 21 марта

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Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка», у которого ЦБ РФ 7 марта отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 марта.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат будут использованы банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок до 14 марта.

Напомним, что сегодня Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Ключевым направлением банка являлось финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам.

Банк России проводил с кредитной организацией работу по снижению принимаемых рисков, банком был разработан план мероприятий по диверсификации активов. Неисполнение показателей этого плана привело к тому, что объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала кредитной организации более чем в 3 раза.



Кроме того, ЦБ усмотрел недобросовестные действия со стороны руководства банка и схему, имеющую признаки «финансовой пирамиды».

Ранее «Реальное время» отмечало резкое снижение капитала, значительный убыток и ухудшение нормативов «Роскомснаббанка» по итогам января 2019 года.

