Новости экономики

09:33 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начнутся не позднее 21 марта

10:21, 07.03.2019 1
Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка» начнутся не позднее 21 марта
Фото: криншот

Выплаты вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка», у которого ЦБ РФ 7 марта отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 марта.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат будут использованы банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок до 14 марта.

Напомним, что сегодня Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Ключевым направлением банка являлось финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам.

Банк России проводил с кредитной организацией работу по снижению принимаемых рисков, банком был разработан план мероприятий по диверсификации активов. Неисполнение показателей этого плана привело к тому, что объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала кредитной организации более чем в 3 раза.

Кроме того, ЦБ усмотрел недобросовестные действия со стороны руководства банка и схему, имеющую признаки «финансовой пирамиды».

Ранее «Реальное время» отмечало резкое снижение капитала, значительный убыток и ухудшение нормативов «Роскомснаббанка» по итогам января 2019 года.

ЭкономикаБанки Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    У меня в этом банке пенсионная карта. 10 марта пенсия и куда она пойдет? Что нужно сделать, чтобы получить деньги со счета. Более 20 лет пользовалась услугами данного банка.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров