Радий Хабиров предложил асфальтировать центральные улицы в деревнях и селах Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил запустить в регионе программу «Родная улица» по асфальтированию дорог в деревнях и селах. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 4 марта.

Смысл инициативы заключается в том, чтобы в развивающихся деревнях и селах асфальтировать центральные улицы, благодаря чему планируется частично избавиться от пыли в населенных пунктах Башкирии, на которую жалуются местные жители во время уборки территорий.

«Асфальтированная улица может быть 200, 300 метров, полтора километра, неважно. Главное, чтобы хотя бы одна главная дорога была приведена в нормальный вид. Понимаете, когда мы сделаем центральную улицу, женщины начнут одевать туфельки и к подружкам своим ходить, дети смогут гулять не в сапогах, и пыль летать не будет», — отметил Хабиров.

Руководитель республики поручил правительству РБ реализовать программу «Родная улица» до 2024 года.

Напомним, ранее Радий Хабиров предложил вернуть молочные кухни в крупные города Башкирии.