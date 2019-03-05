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Президентом ТПП Башкирии избран Тимур Хакимов

11:04, 05.03.2019
Президентом ТПП Башкирии избран Тимур Хакимов
Фото: glavarb.ru

Президентом Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан избран Тимур Хакимов. Данное решение было принято на внеочередной конференции ТПП РБ.

С декабря прошлого года Хакимов возглавлял союз в ранге исполняющего обязанности президента, сообщили в пресс-службе администрации РБ.

Добавим, Тимур Хакимов в 2012 году был избран депутатом горсовета Уфы третьего созыва, на следующий год стал депутатом в Госсобрание Башкирии. В 2018 году избрался депутатом парламента Башкирии шестого созыва. С 2017 года являлся членом Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Напомним, бывший руководитель ТПП Азат Фазлыев связал свой уход со сменой руководства в республике.

ОбществоВластьБизнесПромышленность Башкортостан
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