Президентом ТПП Башкирии избран Тимур Хакимов

Президентом Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан избран Тимур Хакимов. Данное решение было принято на внеочередной конференции ТПП РБ.

С декабря прошлого года Хакимов возглавлял союз в ранге исполняющего обязанности президента, сообщили в пресс-службе администрации РБ.

Добавим, Тимур Хакимов в 2012 году был избран депутатом горсовета Уфы третьего созыва, на следующий год стал депутатом в Госсобрание Башкирии. В 2018 году избрался депутатом парламента Башкирии шестого созыва. С 2017 года являлся членом Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Напомним, бывший руководитель ТПП Азат Фазлыев связал свой уход со сменой руководства в республике.